Bánh Zero & Pepero đón tết sum vầy cùng gia đình Việt vào dịp tết 2024

Biếu quà Tết là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt, được kế thừa và duy trì qua bao thế hệ. Đây là cách thể hiện tình cảm của người tặng đến người nhận, món quà còn tượng trưng cho lời chúc tốt lành và bình an cho năm mới 2024.

Với mong muốn tiên phong mang đến trải nghiệm mới mẻ trên thị trường quà Tết Việt, Tập đoàn Lotte vừa thực hiện chiến dịch Tết với các hạng mục sản phẩm đa dạng, chất lượng, phù hợp với mọi nhu cầu, chuẩn hóa từ mặt hình ảnh lẫn thông điệp ý nghĩa. Trong số đó phải kể đến đồ ăn vặt được nhiều idol trẻ yêu thích đó là đồ ăn vặt không đường bánh Zero.

Bánh Hàn Quốc Zero.

Zero & Pepero - Đồ ăn vặt được giới trẻ săn lùng

Tập đoàn Lotte đã cho ra mắt đồ ăn vặt không đường Zero dành cho giới trẻ Hàn Quốc những người quan tâm tới sức khỏe bản thân và không thể từ bỏ hương vị của đồ ngọt, sản phẩm đã trở thành "đồ ăn vặt quốc dân" người người nhà nhà đều biết đến. Đây là loại đồ ăn healthy được các idol Hàn tin dùng, trong số đó có cả nghệ sĩ nổi tiếng về sức khỏe, ngôi sao hạng A đã có clip nói về sản phẩm tuyệt vời này.

Tiếp đến là loại bánh dạng bánh quy kem phủ socola Pepero được tặng nhau vào những ngày lễ 11/11 (Pepero day) kèm theo những lời chúc ngọt ngào trong từng hộp bánh hình que dài, phủ ngập sốt socola ngọt ngào.

Pepero được đông đảo người dùng thuộc mọi lứa tuổi yêu thích, luôn đạt vị trí số một về lượng bán và tốc độ tăng trưởng ở thị trường bánh kẹo tại xứ Hàn.

Hiện tại gương mặt đại diện cho thương hiệu chính là các cô nàng xinh xắn New Jeans nổi tiếng trong giới Kpop.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Zero & Pepero đã được đón nhận rất nhiệt tình và tạo ra một cơn sốt trên khắp xứ Hàn Quốc. Với nhiều hương vị mới lạ, độc đáo đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của các tín đồ ăn vặt trong và ngoài nước.

Pepero lọt top sản phẩm nhận thưởng tại Watsons năm 2012 và 2015; Chiến thắng Giải thưởng Red Dot năm 2019 của Đức, Giải thưởng Thiết kế iF của Đức năm 2020; Giải thưởng Red Dot tại Đức năm 2022...

Đem hương vị độc đáo cùng văn hoá Hàn Quốc về với người dùng Việt

Giờ đây Zero & Pepero đã sẵn sàng mang hương vị đặc trưng cùng văn hoá Hàn Quốc đến gần hơn với người dùng Việt. Sản phẩm được nhiều idol Việt lựa chọn, trong số đó phải kể đến Youtuber KÊNH CỦA KEM cũng đã có dịp ghé qua Trung tâm thương mại Lotte (Myeongdong) và giới thiệu bánh Zero và Pepero, cô nàng đã đăng tải video trên kênh Youtube của mình và nhận nhiều phản hồi tích cực với hơn 180K view, hơn 3K lượt thích. Tiếp đến là Hotgirl Nguyễn Thị Nhung với chủ đề "Thích ăn đêm nhưng vẫn muốn giữ dáng" trong bài viết cô nàng có chia sẻ giải pháp của bản thân là đồ ăn vặt Zero, với những review chân thật đã giúp bài viết được viral và nhận về nhiều phản ứng tích cực của các fan. Sản phẩm bánh Zero & Pepero đã được hơn 100 KOL Facebook, Instagram, Tiktoker nổi tiếng khác lựa chọn để làm quà tết cho người thân.

Đến Hàn Quốc nhất định phải tậu ngay đồ ăn vặt không đường Zero và Pepero, bánh được bán tại các hệ thống Lotte Mart và tất cả các hệ thống siêu thị lớn nhỏ hay cửa hàng tiện lợi đều có bán.

Sản phẩm bánh quy kem Pepero xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2019, với 6 hương vị đặc trưng bao gồm: Original (vị truyền thống), Almond (socola hạnh nhân), White Cookie (vị bánh quy kem), Crunky (socola giòn rụm), Choco Cookie (vị bánh quy socola), và nude chocolate (vị socola sữa). Đối với Bánh Pepero bạn có thể dễ dàng mua tại Việt Nam các địa điểm như: CIRCLE K, BIG C, WIN +, LOTTEMART...

Mặc dù là gương mặt khá mới trong thị trường ăn vặt tại Việt Nam, nhưng Pepero kỳ vọng tạo ra những dấu ấn mới, từng bước vươn lên dẫn đầu với cách tiếp cận khác biệt trên hành trình mang đến trải nghiệm ẩm thực đậm chất văn hoá cho người dùng Việt.

Đại diện LOTTE WELLFOOD, đơn vị sở hữu thương hiệu PEPERO nhấn mạnh: "Nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong khẩu vị lẫn tiếp nhận văn hoá giữa giới trẻ Hàn Quốc và Việt Nam, PEPERO kỳ vọng sẽ tạo ra những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ gắn liền với làn sóng Hàn tại đây. Chúng tôi đặt mục tiêu lấy được niềm tin và tình cảm của khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu trên hành trình phát triển. PEPERO sẽ nỗ lực mang đến cho khách hàng Việt đa dạng lựa chọn, sự tiện lợi trong mua sắm và những nét văn hoá, bản sắc đặc trưng của Hàn Quốc trong tương lai gần. Đồ ăn vặt quốc dân Zero cũng sẽ ra mắt thị trường Việt trong thời gian sớm nhất, với kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu của người dùng Việt trong việc ăn thỏa thích đồ ăn vặt nhưng không lo mất dáng".