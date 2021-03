Báo chí quốc tế: Phú Quốc United Center, điểm đến mới trên bản đồ du lịch thế giới

Với tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la, siêu quần thể nghỉ dưỡng – giải trí này đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với hàng loạt các báo, chuyên trang du lịch quốc tế. Sự kiện ngày 21/4/2021 được nhận định sẽ là động lực thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ toàn cầu hậu Covid.

Điểm đến quốc tế mới

Chuyên trang du lịch Moodie Davitt Review có trụ sở ở Anh dẫn thông tin, Vingoup vừa công bố sẽ đưa vào vận hành siêu quần thể nghỉ dưỡng - giải trí theo mô hình "thành phố không ngủ" mang tên Phú Quốc United Center tại bắc đảo Ngọc có quy mô lên tới 1000ha, được phát triển theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu", gồm hệ thống các thương hiệu khách sạn từ Mini Hotel đến các thương hiệu 5 sao như Vinpearl, VinOasis, VinHoliday, Radison Blue… với hơn 10.000 phòng.

Thành phố không ngủ Grand World sở hữu hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, mua sắm hoạt động 24/7

Không những vậy, Phú Quốc United Center còn bao gồm Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc; một trong những Công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất châu Á Vinpearl Safari; Sân gôn 18 hố Vinpearl Golf; Corona Casino 5 sao, Thành phố mua sắm giải trí không ngủ Grand World; Bệnh viện Vinmec...

Phú Quốc United Center mang đến mô hình một điểm đến mọi nhu cầu

Chuyên trang AGBrief của Macau hào hứng cho biết thêm, du khách có thể tham gia trải nghiệm show diễn thực cảnh, lễ hội địa phương canaval quốc tế hay ghé tới Casino 5-sao đầu tiên tại Việt Nam, mở cửa 24/7 với 1.000 máy và 100 bàn chơi chuyên nghiệp, tích hợp nhà hát 600 chỗ.

"Trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center khi đi vào hoạt động sẽ vượt xa tầm vóc của một quần thể giải trí đơn thuần, để trở thành một siêu phẩm nghỉ dưỡng - kinh doanh - đầu tư hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, mô hình ‘Thành phố không ngủ’ tại Phú Quốc United Center không chỉ đặt nền móng cho định hướng phát triển kinh tế đêm của Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến, đưa Việt Nam trở thành điểm đến quốc tế mới trên bản đồ du lịch thế giới", tờ IAG của Hồng Kong đưa ra nhận định.

Động lực thúc đẩy hậu Covid

Đại dịch Covid-19 được ví như "cơn ác mộng" của ngành du lịch toàn cầu, khiến rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa do sự hao hụt đột ngột của dòng tiền, cắt giảm nhân sự, bị ràng buộc và hạn chế trong hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo mới đây của Công ty phân tích thị trường du lịch Hotel Tech Report và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, ngành du lịch đã mất 1,5% tổng GDP toàn cầu, doanh thu cho du lịch và lữ hành ước tính giảm 34,7% xuống còn ước tính 447,4 tỷ USD.

Cụ thể, "tại kinh đô New York, Mỹ - nơi đón hàng chục triệu du khách mỗi năm, hàng loạt khách sạn nổi danh như Hilton, Marriott, The Blakely hay đến cả khách sạn 70 năm lịch sử như Roosevelt đều phải tuyên bố đóng cửa hàng loạt. Các thành phố khác như Chicago, Washington D.C, Las Vegas… không bất ngờ khi cũng đang gặp tình trạng tương tự", nhà báo Andrea của chuyên trang du lịch The Points Guy chia sẻ.

Toàn cảnh đường phố New York trong thời gian giãn cách xã hội

Tờ The Straits Times cho biết, tình trạng cũng không mấy khả quan hơn tại Châu Âu, một phần của chuỗi khách sạn Ace và InterContinental tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Tại Châu Á, điển hình tại thiên đường du lịch Jodoh thuộc Quần đảo Riau, Indonesia, 13 khách sạn phải buộc đóng cửa vì Covid-19 gây thiệt hại quá lớn.

Trái ngược với bức màn "u ám" của ngành du lịch toàn cầu, hàng loạt chuyên trang du lịch như IAG, Blooloop, RLI đồng loạt tỏ ra bất ngờ khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch trong nước và có thể mở ra chương trình "hộ chiếu vắc xin" cho khách du lịch quốc tế.

Phú Quốc United Center sẽ góp phần đưa Việt Nam gia tăng vị thế trong ngành công nghiệp giải trí

Trên mạng xã hội Quora, thành viên Mandison Jr bình luận về sự kiện này: "Lợi thế địa lý cộng thêm tư duy và cách làm mới sẽ tạo ra động lực phát triển rất mạnh, từ đó nâng vị thế của Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới. Tôi từng tới Việt Nam du lịch vào năm 2013 và nếu Việt Nam áp dụng chương trình hộ chiếu vắc xin cho khách du lịch, tôi nhất định sẽ tới Phú Quốc".