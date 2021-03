Đạo diễn Việt Tú: 'Phú Quốc United Center đưa du khách 'xuyên không' 3 thế giới'

3 show trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại mang tên "Tinh hoa Việt Nam", "Sắc màu Venice" và "Once Show" sẽ công chiếu từ tháng 4-2021 ở Phú Quốc United Center. Trong đó, đạo Việt Tú ghi dấu trong không chỉ một mà hai siêu show: "Tinh hoa Việt Nam" trong khu vực rộng 11.200m2 và màn trình diễn trên mặt nước tráng lệ "Sắc màu Venice" tại hồ trung tâm của khu Grand World. "Once Show" do đơn vị lừng danh Quantum Creative thực hiện, mang tầm vóc của các màn trình diễn nổi tiếng tại các công viên chủ đề hàng đầu hiện nay. Với tổng vốn đầu tư lên đến 26 triệu USD, đây là chuỗi trình diễn nghệ thuật hoành tráng nâng tầm diện mạo của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến thế giới một điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu lục.