Bảo hiểm Agribank chi trả hơn 4 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Đống Đa

Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thường trực và xảy ra bất ngờ, không lường trước. Nhận thức được rủi ro và chuẩn bị phương án phòng tránh chính là một trong những cách quản trị cuộc sống và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Vì thế, khi lựa chọn và tham gia bảo hiểm, bạn sẽ có nguồn tài chính đảm bảo để chi trả cho sự cố xảy ra và an tâm tái sản xuất, kinh doanh. Bảo hiểm Agribank ra đời với sứ mệnh đồng hành của Ngân hàng Agribank phát triển nền kinh tế, nâng cao cuộc sống của người dân và bảo vệ dòng vốn tín dụng.



Vừa qua, Bảo hiểm Agribank đã nhanh chóng thực hiện chi trả và bồi thường cho khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Đống Đa mua xe container kinh doanh bị thiệt hại do cháy nổ. Vụ việc xảy ra vào ngày 13/12/2021, do chập đường dây điện trong taplo nên xảy ra cháy các xe container cùng đỗ tại kho của Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt, khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 5 xe đầu kéo của Công ty DEVYT, 05 Romoc (kéo theo Đầu kéo) bị cháy phần đầu và một số bộ phận của 02 xe Đầu kéo khác bị hỏng hóc.

Với tinh thần đồng hành và sẻ chia cùng khách hàng khi gặp rủi ro, ngày 19/01/2022, Bảo hiểm Agribank đã tạm ứng bồi thường số tiền 1.7 tỷ đồng nhằm giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính, khắc phục hậu quả tổn thất trong thời gian chờ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo luật định. Sau thời gian gấp rút tiến hành thu thập hồ sơ, các tài liệu có liên quan và thông qua thẩm định, định giá độc lập, hồ sơ cơ quan công an, hoàn thành thủ tục hồ sơ theo yêu cầu, Bảo hiểm Agribank đã chi trả cho khách hàng số tiền bồi thường do tai nạn cháy 12 xe đầu kéo, romooc với số tiền hơn 4 tỷ đồng mà Người thụ hưởng là Agribank Chi nhánh Đống Đa - Ngân hàng cho vay.

Thông qua việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng có nguồn tài chính để khắc phục thiệt hại, trả nợ vay ngân hàng, yên tâm tái sản xuất phát triển kinh tế và vẫn đảm bảo đủ điều kiện tiếp tục vay vốn tại ngân hàng. Về phía Ngân hàng, dòng vốn vay được bảo toàn, không phát sinh nợ xấu trong trường hợp tài sản bị thiệt hại, giá trị thu hồi thấp. Với việc kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm Ngân hàng - Bảo hiểm, khách hàng luôn được đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh với sự bảo vệ tối ưu.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Agribank đã xây dựng thành công mô hình kênh phân phối Ngân hàng – Bảo hiểm (Bancassurance), đóng góp vào sự phát triển của hệ thống Agribank nói riêng và nền kinh tế xã hội nói chung, góp phần bảo toàn dòng vốn tín dụng, bảo vệ cho khách hàng của Agribank trong quá trình vay vốn. Kênh phân phối Bancassurance giữa Agribannk và Bảo hiểm Agribank hiện đã có mặt trên toàn quốc với 171 Tổng đại lý và hơn 30.000 đại lý viên.

Kể từ khi triển khai kênh phân phối bảo hiểm Bancassurance đến tháng 4/2022, Bảo hiểm Agribank đã giải quyết hơn 205 triệu vụ bồi thường với tổng giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong đó số tiền bồi thường mà Agribank thụ hưởng là 4.349 tỷ đồng. Song song với việc phát triển và mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ sau bán hàng, xây dựng thương hiệu Bảo hiểm gắn với khu vực nông nghiệp nông thôn, Bảo hiểm Agribank còn đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn,... với tinh thần truyền thống văn hóa của hệ thống Agribank.

Bảo hiểm Agribank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực, không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo sự an toàn dòng vốn của ngân hàng, tổ chức tín dụng với tiêu chí hành động "Trách nhiệm và Sẻ chia", xứng đáng với thương hiệu Agribank.