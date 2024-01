Thừa Thiên Huế: ABIC chi trả hơn 300 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Trước đó, ông Trần Bữu có vay 300 triệu đồng tại Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về sản xuất kinh doanh, ông Bữu có tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, đến tháng 9/2023 không may ông qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế và Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền trao quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.H.

Bà Hoàng Thị Lệ Thủy - vợ ông Trần Bữu xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng cảm ơn Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền và Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình. Bảo hiểm Agribank chi trả số tiền hơn 302 triệu đồng đã phần nào chia sẻ những khó khăn, mất mát cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.

Nếu không tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, không biết đến khi nào gia đình tôi mới có thể trả hết nợ ngân hàng để ổn định cuộc sống…".

Bà Hoàng Thị Lệ Thủy - vợ ông Trần Bữu nhận số tiền 302 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng từ Bảo hiểm Agribank. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết: Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện dành cho khách hàng vay vốn qua hệ thống Agribank tham gia với mức phí phù hợp.

Qua thực tế triển khai, sản phẩm Bảo an tín dụng đã khẳng định là lá chắn kinh tế vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro về tính mạng, sức khỏe.



Những năm qua, nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ hàng chục, hàng trăm triệu đồng đã được Bảo hiểm Agribank giải quyết nhanh chóng và kịp thời.

"Với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, là chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, Agribank nói chung và Bảo hiểm Agribank nói riêng luôn đồng hành cùng với bà con nông dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn. Bảo hiểm Agribank cam kết luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm…", ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói.