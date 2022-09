Bảo hiểm BIDV (BIC) chi trả hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng tại Bến Tre

Ông P.T.C (sinh năm 1968) là chủ hộ kinh doanh nuôi tôm và kinh doanh yến sào, vay vốn tại BIDV Bến Tre – Phòng Giao dịch Bình Đại với tổng hạn mức 9 tỷ đồng, và tham gia bảo hiểm BIC Bình An với số tiền bảo hiểm 4 tỷ đồng. Đến ngày 20/07/2022, ông P.T.C không may tử vong do tai nạn giao thông. Mặc dù đã được tận tình cứu chữa tại Bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng, ông P.T.C đã không qua khỏi. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình ông P.T.C, Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (đơn vị cấp đơn bảo hiểm cho ông C.) đã gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Bến Tre thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.



BIC trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng

Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông P.T.C là 4.186.278.082 đồng, mức chi trả lớn nhất của sản phẩm BIC Bình An từ trước đến nay. Theo đó, BIC sẽ thay mặt gia đình khách hàng thanh toán khoản vay cho Chi nhánh BIDV Bến Tre số tiền 4.002.009.315 đồng. Số tiền còn lại 184.268.767 đồng bao gồm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và dư nợ, hỗ trợ lãi vay trong thời gian xử lý hồ sơ, trợ cấp mai táng phí được BIC trao trực tiếp cho gia đình ông P.T.C.

BIC Bình An là sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, được BIDV và BIC phối hợp triển khai từ năm 2009 và liên tục được nâng cấp, hoàn thiện phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi tham gia BIC Bình An, Khách hàng được bảo vệ với mức số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 10 tỷ đồng trong trường hợp Tử vong do tai nạn và tối đa 200 triệu đồng trong trường hợp Tử vong do ốm đau, bệnh tật không lường trước được, bao gồm cả bệnh có sẵn và những bệnh đặc biệt phổ biến như: ung thư, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy tim, xơ gan, lao phổi, tiểu đường, suy thận, suy tụy,… Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ thêm chi phí nằm viện do tai nạn; hỗ trợ tiền lãi trong thời gian xử lý hồ sơ khiếu nại và được trợ cấp mai táng phí.