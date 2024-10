Báo NTNN/Dân Việt mang 40 chuyến hàng cứu trợ về với đồng bào vùng rốn lũ miền Bắc

Hành trình hơn 1 tháng không ngừng nghỉ hỗ trợ bà con vùng lũ

Ngày 6/9, cơn bão Yagi đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc nước ta. Hơn một tháng trôi qua, chính quyền và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão và hoàn lưu sau bão gây ra. Trong suốt thời gian này, Báo NTNN/Dân Việt đã đồng hành cùng bà con, hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn.

Đến nay, thông qua Báo NTNN/Dân Việt, các công ty, tổ chức, bạn đọc, các mạnh thường quân đã gửi tiền và hiện vật với tổng giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng. Những ngày qua, đoàn cứu trợ của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt với khoảng 40 chuyến xe 0 đồng đã mang hàng nghìn suất quà với trị giá gần 9 tỷ đồng trao tận tay đồng bào vùng rốn lũ tại nhiều tỉnh thành phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Giang...

Hành trình Báo NTNN/Dân Việt đưa những phần quà bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc sau cơn bão Yagi kết thúc. Sau đây, mời quý bạn đọc cùng theo dõi chặng đường hơn 1 tháng qua của Báo NTNN/Dân Việt về với bà con vùng rốn lũ.

Trong tháng 10, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục kết nối những chuyến xe 0 đồng để mang đến hỗ trợ kịp thời cho người dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Từ ngày 4-7/10, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức trao 1.650 gói sinh kế gồm phân bón và ngô giống cho người dân tại huyện Trấn Yên (Yên Bái) và huyện Bảo Yên (Lào Cai).Tổng trị giá chương trình lên tới 3 tỷ đồng.

Trước những tình cảm các nhà tài trợ gửi tới bà con nông dân, ông Bùi Quang Hưng– Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai bày tỏ: “Thay mặt người dân, tôi trân trọng cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã dành tình cảm, sẻ chia với những người dân bị bão lũ, đặc biệt là huyện Bảo Yên. Những sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp bà con sớm khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống”.

Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức trao 1.650 gói sinh kế gồm phân bón và ngô giống cho người dân tại huyện Trấn Yên (Yên Bái) và huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Ngày 4/10, hơn 3 tấn hàng hoá là những nhu yếu phẩm như: Quần áo, mì tôm, thịt hộp, thuốc y tế, nước uống, bánh các loại,... và nhiều nhu yếu phẩm khác được Báo NTNN/Dân Việt trao tặng cho người dân tại xã Chiềng Đen (TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Đợt mưa lũ vừa qua, nước dâng cao tại bản Năm Niệu, xã Chiềng Đen, hơn 1 tháng nay vẫn chưa rút. Vì thế, gia đình chị Lò Thị Xiêng vẫn phải ở trong cảnh ngập úng, cuộc sống của gia đình chị gặp phải nhiều khó khăn: "Nước ngập hơn 2 mét, ngập hết tầng 1 ngôi nhà của gia đình. Hiện nay gia đình tôi phải chuyển lên hết tầng 2 để ở; ăn uống, ngủ nghỉ đều ở trên tầng 2, chật chội lắm. Nước ngập thế này gia đình thiếu đủ thứ, từ nước sạch để uống, đến thực phẩm cho bữa cơm hàng ngày cũng thiếu. Được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm trao cho gia đình những phần quà, gia đình tôi rất phấn khởi và cảm ơn. Những phần quà của quý Báo sẽ giúp gia đình tôi tạm ổn định cuộc sống trước mắt”.

Ngày 4/10, Báo NTNN/Dân Việt trao hỗ trợ cho người dân tại xã Chiềng Đen (TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Các chuyến hàng nối đuôi nhau xuất phát về với người dân vùng khó khăn. Ngày 6/10, những chuyến xe 0 đồng chở các phần quà hỗ trợ cho người dân và học sinh tại các xã đi Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) và xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần, Hà Giang) tiếp tục lăn bánh. Các phần quà hỗ trợ về với 2 xã gồm có: 5 chiếc máy tính, 5 thùng vở (1.000 quyển), 385kg gạo, 116 thùng mì tôm, nui, 290 thùng sữa, 63 thùng cháo, 20 thùng cơm cháy, 90 thùng xúc xích, 250 thùng nước, 21 thùng thuốc, 20 thùng bánh tráng, 20 thùng nước rửa tay, 60 thùng bánh các loại, 5 bao quần áo, 10 bao muối, 70 thùng xì dầu, 80 cái bếp cồn, 8 bao cồn khô, 31 thùng cá hộp, 14 cái nồi, 15 thùng lương khô, 3 bao chăn.

5 chiếc máy tính được trao cho thầy trò các trường học trên địa bàn xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai).

Học sinh và người dân ở xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần, Hà Giang) vui mừng đón nhận những phần quà động viên.

Cùng người dân đón nhận những món quà hỗ trợ từ các mạnh thường quân, bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt gửi tặng, Chủ tịch UBND Pà Vầy Sủ bày tỏ: “Thay mặt cho người dân, tôi xin chân thành cảm ơn những món quà tình nghĩa, tri ân, chia sẻ của các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân trên cả nước, cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã luôn đồng hành cùng với người dân Pà Vầy Sủ. Những món quà này sẽ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống”.

Tiếp đó, ngày 10/10 những chuyến hàng chở nặng nghĩa tình đồng bào cùng các phần quà hỗ trợ cũng đến với Trường TH &THCS số 1 Y Can (xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) và người dân, học sinh tại Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Các phần quà gồm có: 187 thùng sữa, 9 thùng mì/nui, 4 thùng cơm cháy, 13 thùng xúc xích, 150 thùng nước, 21 thùng thuốc, 12 thùng bánh tráng, 36 thùng nước rửa tay, 91 thùng bánh các loại, 2 bao áo, 4 bao muối, 33 thùng xì dầu, 5 thùng đồ hộp, 20 thùng vở, 13 bao chăn, 2 thùng set đồ chia sẵn, cùng các vật dụng cá nhân (xà phòng, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, dung dịch vệ sinh, dầu gội).

Niềm vui của các em học sinh Trường TH &THCS số 1 Y Can (xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khi được đón nhận quà hỗ trợ.

“Với sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra và giúp các em học sinh vơi đi những khó khăn để bước vào một năm học mới, các Mạnh thường quân đã không quản đường xá xa xôi mang đến những phần quà hỗ trợ với tấm lòng yêu thương, đùm bọc, nhường cơm, sẻ áo, nghĩa đồng bào cao cả. Trường TH&THCS Số 1 Y Can xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Sao Việt và các nhà Mạnh thường quân đã trao các nhu yếu phẩm cho học sinh trong nhà trường để giúp các em học sinh vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục hành trình của năm học 2024-2025” – cô Trần Thị Phương – Hiệu trưởng Trường TH &THCS số 1 Y Can chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/9, những chuyến xe hàng cứu trợ đầu tiên xuất phát về với bà con tại Lào Cai, Yên Bái. Hàng ngàn suất quà đã về với người dân các xã Yên Sơn và Điện Quan (huyện Bảo Yên), xã Bản Phố, Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà) thuộc tỉnh Lào Cai, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong 3 ngày (ngày 11-13/9), tổng số tiền mặt được trao tặng là 104.800.000 đồng và hiện vật gồm: 636 thùng mỳ tôm, 520 cái bánh chưng, 636 suất bánh mỳ sữa đặc, 161 hộp bánh trung thu, 436 chiếc đèn pin, 54 thùng lương khô, 139 thùng nước, 10 thùng xúc xích, 66 thùng lương khô, 125 thùng bánh các loại, sạc dự phòng, quần áo mới, 60 thùng sữa, ngũ cốc...

Ngày 11/9, những chuyến xe hàng cứu trợ đầu tiên xuất phát về với bà con tại Lào Cai, Yên Bái.

Trong hai ngày 14-15/9, đoàn đã trao tặng cho người dân ở Phú Thọ và Hòa Bình tổng 65.000.000 đồng tiền mặt cùng hiện vật như: 750 thùng mỳ tôm, 5.000kg gạo, 800 chiếc bánh chưng, 48 thùng xúc xích, 700 bộ quần áo, 20 thùng bánh mỳ theo suất, 105 thùng nước, 500 chai nước mắm, 500 chai dầu ăn, 2.500 gói muối (bột canh), 48 thùng xúc xích, 15 thùng bánh các loại, 237 chiếc áo phao, 10 thùng cơm cháy, 21 thùng dung dịch vệ sinh, 42 thùng sữa, 5 thùng ruốc, 5 thùng thuốc.

Ngày 14-15/9, đoàn đã trao tặng cho người dân ở Phú Thọ và Hòa Bình.

Liên tiếp trong 2 ngày 16-17/9, đã có gần 10 chuyến xe nối tiếp nhau về với người dân tại các tỉnh Hà Nam, tỉnh Bắc Giang, huyện Nho Quan, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), huyện Si Ma Cai, huyện Bát Xát (Lào Cai). Tổng lượng hàng hóa hỗ trợ gồm: 17.160kg gạo, 2.621 thùng mỳ tôm, 292 thùng bánh mỳ, 595 thùng nước, 1.015 thùng bánh các loại, 42 thùng thuốc, 10 thùng cháo, 30 bao chăn, 50 thùng cơm cháy, 206 bịch băng vệ sinh, bỉm, giấy vệ sinh, 100 thùng xúc xích, 5 thùng bột giặt, 6 bao tải quần áo, 880 thùng sữa, 100 thùng lương khô, 3 thùng ruốc, 50 thùng đồ hộp, 8 thùng đồ ăn theo suất,...

Ngày 16-17/9, đã có gần 10 chuyến xe nối tiếp nhau về với người dân tại các tỉnh Hà Nam (ảnh 2), tỉnh Bắc Giang, huyện Nho Quan, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) (ảnh 1), huyện Si Ma Cai, huyện Bát Xát (Lào Cai) (ảnh 3).

Trong 2 ngày 18-19/9, những chuyến hàng tiếp tục về với người dân tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La. Tại đây, đoàn thiện nguyện đã trao tặng: 83.000.000 đồng tiền mặt, 10.080kg gạo, 1.770 thùng mỳ tôm, 578 thùng sữa, 849 thùng nước, 23 bao tải quần áo, 29 thùng thuốc, 70 thùng cơm cháy, 702 thùng bánh các loại, 60 thùng bánh mỳ, 100 thùng lương khô, 50 thùng đồ ăn hộp, 5 thùng nước vệ sinh, 120 thùng xúc xích, 10 thùng cháo ăn liền, 165 bịch băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bỉm, 15 bao chăn, 5 thùng bàn chải, kem đánh răng, ...

Ngày 18-19/9, những chuyến hàng tiếp tục về với người dân tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La

Trên hành trình sẻ chia yêu thương, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã đến với người dân của các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), huyện Yên Châu (Sơn La), huyện Đà Bắc (Hòa Bình).Tại các địa phương, đoàn đã trao tặng 66.500.000 đồng tiền mặt cùng các hiện vật gồm: 2.715kg gạo, 1.100 bộ quần áo, 100 thùng mỳ tôm, 279 thùng sữa, 790 suất ăn sẵn (gồm bánh, sữa, cháo ăn liền, xúc xích, bánh mỳ), 1.000 quyển vở, 87 thùng xúc xích, 441 thùng bánh các loại, bánh mỳ, 15 thùng cơm cháy, 360 thùng nước, 81 bịch bỉm, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, 10 thùng thuốc các loại, 101 thùng lương khô, dầu ăn, bàn chải, kem đánh răng và các đồ dùng cá nhân...

Trên hành trình sẻ chia yêu thương, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã đến với người dân của các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), huyện Yên Châu (Sơn La), huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Tiếp tục tặng sinh kế cho người dân

Trong thời gian tới, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục tổ chức trao tặng sinh kế cho người dân vùng lũ. Theo đó, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với các mạnh thường quân trao sinh kế cho người dân tỉnh tại Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai.

Trong bức thư cảm ơn gửi tới các nhà hảo tâm về chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi gây ra, nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt chia sẻ: “Với phương châm “Sát cánh cùng nông dân Việt”, lan tỏa những tấm lòng nhân ái, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt vô cùng cảm kích và tri ân sự chung tay, góp sức của quý mạnh thường quân, các tình nguyện viên, cùng tất cả những tấm lòng vàng đã ủng hộ chương trình quyên góp cứu trợ do chúng tôi phát động. Số tiền mặt còn lại, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng chuyển đi để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Những món quà của quý vị chính là niềm an ủi, động viên tinh thần to lớn cho những gia đình đang phải gồng mình vượt qua nỗi đau do thiên tai gây ra. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong chương trình lần này. Đây là minh chứng rõ nhất cho tình người, lá lành đùm lá rách và cho cho tinh thần đoàn kết, tương trợ của người dân Việt Nam.

Thay mặt Ban biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân và các tình nguyện viên. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị trong những hoạt động nhân đạo sắp tới”.