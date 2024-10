Hỗ trợ hơn 182 tấn phân bón, ngô giống giúp bà con vùng bị ảnh hưởng bão lũ tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất

Theo người dân xã Xuân Hoà, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng do sạt lở đất, ngập nước vào nhà và ngô, lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng nề... Do vậy, nhiều thanh niên trong bản đã phải dời bản làng đi làm thuê ở các Công ty tại Hà Nội, Hải Phòng... Ảnh: Mùa Xuân.