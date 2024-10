Clip: Bà con bị ảnh hưởng thiên tai đón nhận những món quà nghĩa tình từ Báo Nông Thôn Ngày Nay

Báo Nông Thôn Ngày Nay đến với người dân Pi Toong

Pi Toong, một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Mường La (Sơn La). Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập người dân phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, cơn bão số 2 và số 3 đi qua, mưa lũ đã làm thiệt hại đến nhà cửa, hoa màu của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Vui, Phó Chủ tịch UBND xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và số 3 vừa qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến hàng chục nhà dân, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi, vùi lấp; nhiều diện tích lúa không được thu hoạch, cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là trong những tháng tới, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai sẽ thiếu lương thực".

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và số 3 nhiều hộ dân tại xã Pi Toong phải di dời nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt trên địa bàn, sau những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, tại bản Nà Trà, xã Pi Toong trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng sạt lở đất và xuất hiện thêm nhiều vết nứt ở nền nhà của 14 hộ dân, 1 nhà văn hóa, 1 lớp học Mầm non, 1 trường Tiểu học.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, huyện Mường La đã khẩn trương huy động 300 cán bộ, chiến sĩ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các đoàn thể của huyện, xã Pi Toong và nhân dân trong bản chung tay dựng lán trại và các điều kiện khác để di chuyển khẩn cấp các hộ dân đến vị trí an toàn.

Hiện nay, các lực lượng đã di chuyển 22 hộ dân với gần 110 nhân khẩu lên lán ở tạm; 26 nhân khẩu của 8 hộ khác đã đến ở ghép với các gia đình ở nơi an toàn. Trước tình trạng đó, địa phương cũng gặp một số khó khăn nhất định trong việc ổn định cuộc sống người dân.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm trao quà tại xã Pi Toong huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ hơn 3 tấn hàng hoá, là những nhu yếu phẩm như: Quần áo, bánh kẹo, thuốc y tế, nước uống, mì tôm, thịt hộp, chăn, đèn pin... và nhiều nhu yếu phẩm khác gửi đến bà con bị thiệt hại do thiên tai tại xã Pi Toong. Đây là những thực phẩm, đồ dùng cần thiết nhất đối với bà con. Những phần quà giúp những hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn Phòng đại diện Tây Bắc/ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà của các nhà hảo tâm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đón nhận phần quà từ đoàn từ thiện, ông Vì Văn Vui, bản Cang Phiêng, xã Pi Toong không kìm được xúc động. Ông Vui chia sẻ: "Cuộc sống của gia đình tôi đang rất là khó khăn cán bộ ơi. Gia đình tôi có 4 người, 2 vợ chồng tôi và 2 bố mẹ già nữa.

Đợt mưa lũ vừa qua, lấp hết điện tích ruộng lúa của gia đình, không được thu hoạch lúa nữa. Mấy tháng cuối năm nay gia đình phải đi làm thuê để mua thóc thôi. Tôi hôm nay rất vui vì nhận được những món quà từ thiện của quý báo và các nhà hảo tâm. Những phần quà này sẽ giúp gia đình ổn định một phần trước mắt về bữa ăn hàng ngày. Tôi biết ơn, cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và các nhà hảo tâm nhiều lắm".

Ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La, tỉnh Sơn La cùng báo Dân Việt trao quà cho người dân vùng mưa lũ Pi Toong. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong dịp này, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt không chỉ gửi những món quà thiết thực đến những hộ dân đang gặp khó khăn ở nơi đây mà còn có những món quà gửi đến các em học sinh Trường Mầm non Pi Toong. Bà Cao Thị Hồng Hạnh, Phó hiệu Trưởng trường mầm non Pi Toong chia sẻ: "Hầu hết các em học sinh ở trường đều là người dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình học sinh của trường bị ảnh hưởng thiên tai trong đợt mưa lũ vừa qua, nên cuộc sống của các em còn gặp nhiều khó khăn.

Hôm nay Báo Nông Thôn Ngày Nay và các nhà hảo tâm trao quà cho các học sinh nơi đây, tôi rất vui. Những món quà đến với thầy trò chúng tôi đều vô cùng quý giá. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp các học sinh nơi đây vượt qua gian khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống".

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh trường mầm non Pi Toong. Ảnh: Nguyễn Vinh

Báo Nông Thôn Ngày Nay mong muốn người dân Pi Toong sớm ổn định cuộc sống

Ông Lò Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Pi Toong, huyện mường La cho biết: "Người dân trên địa bàn còn nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn. Bà con vừa trải qua những ngày tháng đầy gian nan do thiên tai gây ra. Họ rất cần sự giúp đỡ và động viên để vươn lên trong cuộc sống. Món quà mà bà con nhận được hôm nay vô cùng quý giá. Đây là sự tiếp sức kịp thời giúp bà con dần ổn định cuộc sống".

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao thuốc y tế cho Trạm y tế xã Pi Toong. Ảnh: Văn Ngọc

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà cho bà con tại xã Pi Toong. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ trao quà, Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn Phòng đại diện Tây Bắc/ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho biết: Báo Nông thôn Ngày nay là tờ báo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong những năm qua, song song với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước đến với người dân, thì báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng là một trong những tờ báo luôn đồng hành cùng người dân vượt khó khăn, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

Tại địa bàn huyện Mường La, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã triển khai nhiều chương trình dự án như xây dựng 4 phòng học kiên cố, trao những phần quà đến người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, trao quà tết cho các hộ nghèo; tặng cây giống... với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Thời gian tới, Báo Nông Thôn Ngày Nay mong muốn sẽ được tiếp tục chung tay hỗ trợ bà con nơi đây ổn định đời sống, từng bước vượt qua những khó khăn, mong muốn bà con vươn lên, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.