Báo quốc tế đưa tin về kết quả nghiên cứu thuốc đông y SUNKOVIR điều trị Covid-19 của Việt Nam

Thuốc SUNKOVIR.thuốc đông y SUNKOVIR điều trị Covid-19 của Việt Nam

Trong số các báo đưa tin, có rất nhiều tờ báo có uy tín hàng đầu về khoa học công nghệ, y dược tiêu biểu như tạp chí khoa học quốc tế Pubmed và Phytotherapy research trong hệ thống Scopus của Wiley với chỉ số điểm trích dẫn IF 5,8; Bloomberg News- trang báo tại Mỹ nổi tiếng toàn cầu…

Việc SUNKOVIR là thuốc Y học cổ truyền đầu tiên và duy nhất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc ngày 12/04/ 2023 theo Quyết định số 82/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế với chỉ định cho COVID-19 dựa trên bằng chứng khoa học theo đúng hướng dẫn quốc tế về thử nghiệm thuốc trên lâm sàng (GCP - ICH), đã đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử, bước ngoặt của ngành y học cổ truyền Việt Nam. Khẳng định ngành y học cổ truyền đã bước sang một ngành khoa học chứ không đơn thuần là một ngành kinh nghiệm.

Thuốc đông y SUNKOVIR của Sao Thái Dương được phát triển từ bài thuốc cổ phương "Nhân sâm bại độc tán", được chỉ định cho thương hàn (cảm cúm), ôn dịch (các bệnh lý do vi-rút) với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cứng vai gáy, sợ lạnh, chân tay nhức mỏi, ho có đờm, nghẹt mũi, khản tiếng, nôn lợm. Dùng cho các trường hợp mắc bệnh do các vi-rút lây truyền qua đường hô hấp (cúm, COVID-19 thể nhẹ) giai đoạn khởi phát thể hàn thấp theo Y học cổ truyền.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan - Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện nghiên cứu lâm sàng sản phẩm SUNKOVIR cho biết, qua quá trình nghiên cứu lâm sàng điều trị Covid-19 trên hơn 700 bệnh nhân tình nguyện, 100% không có ai chuyển nặng, giảm nhanh triệu chứng sau 3 ngày sử dụng.

Điều này đã khích lệ hàng trăm các y bác sĩ, dược sĩ ngành y tế Việt Nam, từ các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu như: Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm dược lý lâm sàng – Đại học y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội; các tổ chức giám sát độc lập, các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực dược lý – lâm sàng của các tổ chức trong nước và quốc tế; các cán bộ nghiên cứu của Sao Thái Dương.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan - Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh trên thế giới biến chủng mới của Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe hàng trăm nghìn người mới mỗi tuần, bệnh dịch luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, để lại nhiều di chứng trên sức khỏe con người và mọi mặt đời sống xã hội, nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả và tính an toàn của SUNKOVIR trong điều trị COVID-19 đã được báo chí quốc tế vô cùng quan tâm.

Tạp chí Phytotherapy Research, một tạp chí quốc tế uy tín xuất bản những nghiên cứu gốc về dược liệu, tập trung vào đặc tính dược lý, độc tính, ứng dụng trên lâm sàng của các thảo dược và thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên… đã đăng bài viết về kết quả nghiên cứu với những trích dẫn ấn tượng như: "Kết quả cho thấy KOVIR giúp cải thiện đáng kể mức độ nặng của triệu chứng cũng như rút ngắn thời gian hết hoàn toàn triệu chứng bệnh so với giả dược, với tính an toàn tốt. Nghiên cứu này được thực hiện trong giai đoạn biến chủng Delta đang là biến chủng gây bệnh chính. Đặc biệt trong nghiên cứu là các đối tượng chưa tiêm vaccine, tỉ lệ chuyển nặng ở nhóm không dùng KOVIR là 6,2% trong khi nhóm dùng sản phẩm không có ai chuyển nặng" (trích bài viết có tựa đề "Effectiveness of traditional Vietnamese medicine KOVIR capsule in adults with mild COVID‐19: A propensity score‐matched study" xuất bản tháng 11 năm 2022).

"kết quả cho thấy Kovir giảm đáng kể thời gian đến khi hết triệu chứng so với giả dược, đồng thời nhóm sử dụng KOVIR có chỉ số QOL (quality of life – chất lượng sống) cao hơn ở thời điểm ngày 7 và ngày 14; nghiên cứu cũng cho thấy không có lo ngại nào về an toàn của thuốc. Nghiên cứu này thực hiện trong giai đoạn biến chủng chính là Omicron, qua đó có thể thấy Kovir có tác dụng trên cả biến chủng Delta và Omicron" (trích bài viết có tựa đề "Traditional Vietnamese medicine KOVIR capsule for non-severe COVID-19 patients: A phase III double-blind randomized controlled trial" xuất bản tháng 2/2023).

Được Tạp chí Phytotherapy Research "để mắt" tới không phải là điều dễ dàng bởi yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn khoa học khắt khe của tạp chí. Các bài viết được đăng trên Tạp chí Phytotherapy Research phải trải qua một quy trình thẩm định bởi một nhà khoa học độc lập và phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, cũng như các hướng dẫn do Văn phòng Liêm chính nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ thiết lập.

Ngày 25/4/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học "Hiệu qủa của sản phẩm y dược cổ truyền trong phòng ngừa, điều trị Covid-19 và các bệnh cúm mùa", công bố thành tựu nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 và các bệnh cảm cúm, các trường hợp mắc bệnh do các vi-rút lây truyền qua đường hô hấp bằng thảo được đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của "ông lớn" thông tấn Bloomberg. Ở bài báo "A New Herbal Medicine by Sao Thai Duong JSC SUNKOVIR Effectively Treats Covid-19, Flu, and Diseases Caused by Respiratory" đăng tải ngay trong ngày 25/4, Bloomberg đã ghi nhận thành tựu của nghiên cứu và sự phát triển mang tính bước ngoặt của ngành đông y Việt Nam nói chung và của Sao Thái Dương nói riêng.

Sự quan tâm, đăng tải của gần 700 trang thông tin, báo chí ở nhiều quốc gia trên thế giới về kết quả nghiên cứu cũng như thuốc SUNKOVIR điều trị Covid-19, các bệnh do vi-rút lây truyền qua đường hô hấp đã chứng minh thành tựu này của Việt Nam đủ sức vươn tầm thế giới.

Chú thích: PGS.TS Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cấp Giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

"Đây là sản phẩm y học cổ truyền đầu tiên được nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Thành công của nghiên cứu này giúp chúng ta có nền tảng để tiếp tục nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả các bài thuốc y học cổ truyền tiếp theo. Hiện nay Covid-19 đang có xu hướng quay trở lại với các biến chủng mới, sự có mặt của SUNKOVIR giúp chúng ta có thêm một phương tiện để ứng phó với tình hình dịch bệnh"- PGS.TS Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cấp Giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế nhấn mạnh.



Thành phần chính của SUNKOVIR hoàn toàn là thảo dược, được sản xuất bởi Sao Thái Dương, một doanh nghiệp khoa học công nghệ có 23 năm kinh nghiệm trong ngành thảo dược tại Việt Nam. Hiện công ty này có hơn 300 sản phẩm thảo dược, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm được bán rộng rãi tại Việt nam và xuất khẩu Anh, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.





SAO THAI DUONG Jsc.

www.saothaiduong.com.vn

www.saothaiduongglobal.com

Liên lạc trong nước: giangnt@thaiduong.com.vn

Liên lạc quốc tế: hantm@thaiduong.com.vn