Bảo vệ y bác sĩ bị hành hung: Các bệnh viện khẩn trương kết nối với công an

Diễn tập quy trình Code grey tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng yêu cầu tất cả các bệnh viện khẩn trương rà soát, củng cố quy trình báo động đỏ "Code grey" - Hệ thống phản ứng khẩn cấp giải quyết sự cố an ninh, trật tự trong bệnh viện, trong đó lưu ý rút ngắn hơn nữa thời gian kích hoạt đến công an địa phương để kịp thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ bệnh viện trấn áp các nhóm gây rối an ninh, trật tự trong bệnh viện.



Đồng thời, lãnh đạo các bệnh viện nghiên cứu để triển khai thêm các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên tại khoa cấp cứu của bệnh viện như tổ chức quy trình sàng lọc cấp cứu; hạn chế cho nhập vào khoa cấp cứu những trường hợp không có chỉ định cấp cứu.

Thay vào đó, cho bệnh nhân nhập viện nếu có đủ tiêu chuẩn nhập viện hoặc triển khai phòng lưu bệnh để điều trị và theo dõi trong thời gian ngắn (vài giờ) đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện nhập cấp cứu hoặc nhập viện. Các bệnh viện cũng cần triển khai ngay "nguyên tắc 4 giờ hoặc 6 giờ" là thời gian tối đa cho người bệnh lưu lại tại khoa cấp cứu và phân quyền cho bác sĩ cấp cứu có quyền chuyển người bệnh vào các khoa nội trú, không để người bệnh lưu lại quá lâu tại khoa cấp cứu.

Các bệnh viện cũng cần có giải pháp tăng cường giao tiếp với thân nhân người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại khoa cấp cứu, giúp tạo sự an tâm, giảm lo lắng, bức xúc không cần thiết. Khuyến khích việc bệnh viện cử thêm nhân viên xã hội đến khoa cấp cứu để tham gia hoạt động này.

Clip người nhà bệnh nhi bóp cổ bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện cũng cần chủ động điều phối tăng cường nhân viên cho khoa cấp cứu trong tình huống số lượng bệnh nhân tăng đột ngột như ngộ độc hàng loạt, tai nạn thương tích… Tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ của bệnh viện có chốt trực tại khoa cấp cứu, hướng dẫn thân nhân người bệnh tuân thủ các quy định "1 người bệnh, 1 thân nhân", bố trí tủ để vật dụng có khóa cho thân nhân người bệnh gửi vật dụng mang theo trước khi vào khu vực buồng bệnh.

Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kết nối ngay với công an phường nơi bệnh viện trú đóng để được hỗ trợ kịp thời khi phát hiện có tình huống gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện có thêm các giải pháp mang tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thêm giải pháp an toàn cho nhân viên nhưng không làm tăng thêm khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh.