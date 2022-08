Liên quan đến vụ một người nhà bệnh nhân cầm dao đâm vào hông 1 vị bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Hiện đối tượng đã bị Công an quận Bình Thạnh triệu tập, lấy lời khai. Ảnh: Minh họa

Chiều 6/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an quận Bình Thạnh, (TP.HCM) đang làm việc với Vương Hào H. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, đối tượng cầm dao hành hung bác sĩ).

Tại cơ quan công an, H. khai, khoảng 6h cùng ngày, H. đưa mẹ vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy hô hấp nặng. Sau khi được bác sĩ can thiệp, cho thở máy thì mẹ của H. yêu cầu được đi vệ sinh.

Bác sĩ giải thích, nữ bệnh nhân không thể tự đi vệ sinh vì có thể nguy hiểm. Nhân viên bệnh viện đã mang bô đến cho bệnh nhân để đi vệ sinh tại giường nhưng nữ bệnh nhân không đồng ý. Lúc này, H. đòi đưa mẹ đi vệ sinh và bị bác sĩ can ngăn nên 2 bên mâu thuẫn. H. sau đó bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, H. quay lại, trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ cắt móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ trên với ý định hăm dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ đã trình báo Công an. Tiếp nhận điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã đưa H. về trụ sở Công an phường 7 để làm việc và khai nhận hành vi như trên.

Như Dân Việt đã đưa tin, một người nhà bệnh nhân cầm dao đâm vào hông bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).

Chiều 6/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định lại xảy ra một vụ hành hung bác sĩ.

Theo nguồn tin, một nữ bệnh nhân được điều trị trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, Sp02 61%, thở oxy mask 15l/phút. Bệnh nhân này muốn đi tiểu nhưng bác sĩ điều trị giải thích rằng tình trạng này không thể đưa đến nhà vệ sinh. Điều dưỡng đưa bô cho bệnh nhân để đi tiểu tại giường.

Tuy nhiên, một người đàn ông (người nhà của nữ bệnh nhân) nhất quyết không đồng ý, quát tháo và bỏ ra ngoài. Một lát sau, người đàn ông quay lại, cầm theo dao bấm, đâm vào hông bác sĩ điều trị.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xác nhận với phóng viên có sự việc trên. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định không bị đâm trúng.