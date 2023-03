Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07. Ảnh: Thành Nhân

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM cho biết, sau đợt ra quân tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở karaoke, bar, vũ trường vào cuối năm 2022, từ ngày 16/12/2022 đến nay, Công an TP đã tiếp tục kiểm tra 543 lượt; lập 88 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với tổng số tiền 558 triệu đồng.



Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành tạm đình chỉ hoạt động 24 cơ sở, đình chỉ hoạt động 158 cơ sở; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 117 cơ sở trong đó 41 cơ sở đang thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép.

Theo rà soát, trên địa bàn Thành phố hiện có 449 cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar; đến thời điểm hiện tại còn 396 cơ sở (đã có 36 cơ sở giải thể, 17 cơ sở chuyển loại hình khác). Theo nắm tình hình của Công an TP, hiện tại đang có 53 cơ sở karaoke đang hoạt động, trong đó có 25 cơ sở cao 1 tầng, 8 cơ sở cao 2 tầng và 14 cơ sở cao từ 3 tầng trở lên.

Ông Tâm cho biết, 343 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đều được kiến nghị, hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế để thẩm duyệt về PCCC. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 58 cơ sở có thực hiện lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt cải tạo và chỉ có 2 hồ sơ đạt yêu cầu đã được cấp văn bản thẩm duyệt về PCCC. Từ bắt đầu cao điểm đến nay chưa có cơ sở karaoke nào được nghiệm thu về PCCC.

Qua nắm tình hình của Công an TP, thời gian vừa qua đã có nhiều cơ sở tiến hành cải tạo, sửa chữa, khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC, tuy nhiên chưa thực hiện lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt cải tạo, do đó, chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặt khác, một số cơ sở karaoke do khắc phục mà chưa có hồ sơ thiết kế được duyệt nên chưa khắc phục hết các nội dung tồn tại, vi phạm hoặc khắc phục chưa đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều cơ sở, chủ đầu tư đang cố tình không cải tạo, sửa chữa, không muốn khắc phục, đợi nghe ngóng tình hình, gây sức ép lên cơ quan quản lý, hoặc tìm cách để lách luật, đối phó, "hoạt động chui"…

Về giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, Công an Thành phố sẽ tiến hành rà soát một cách cụ thể, chi tiết về điều kiện an toàn về PCCC của các cơ sở karaoke, quan bar, vũ trường, đánh giá, phân loại từng đối tượng.

Công an TP kiểm tra PCCC tại một cơ sở karaoke tại quận 8. Ảnh: PC07

Theo đó, đối với cơ sở không thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa sẽ được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để hoạt động, khắc phục 100% các tồn tại, vi phạm về PCCC; tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ, đột xuất đối với cơ sở theo đúng quy trình...

Đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC mà có khả năng khắc phục để đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, Công an TP sẽ hướng dẫn người đứng đầu cơ sở lập hồ sơ thiết kế cải tạo đảm bảo quy định và quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra và cấp văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó, sẽ tập trung hỗ trợ đối với chủ đầu tư có thiện chí, cam kết tiếp tục đầu tư, khắc phục các tồn tại, vi phạm để sớm đi vào hoạt động và hoạt động karaoke đúng theo quy định.

"Công an Thành phố xác định yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC, an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, khách hàng sử dụng dịch vụ, nhân viên của cơ sở, chủ cơ sở và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, giữ vững quan điểm kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC được phép hoạt động", đại tá Tâm nói.