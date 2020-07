Bắt 1 người Trung Quốc trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều 26/7, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, sau quá trình theo dõi, điều tra, vào đêm hôm qua (25/7), Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc tham gia đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, đối tượng vừa bị bắt giữ tên Gao Liang Gu (42 tuổi, quốc tịch trung Quốc). Thời gian qua đối tượng này tham gia đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Thời điểm bị bắt, tên Gao Liang Gu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để thuận lợi cho công việc điều tra liên quan đến vụ án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang được mở rộng, cơ quan công an đã quyết định di lý đối tượng nêu trên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 21/7, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Vụ án này liên quan đến 3 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam mà Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ trước đó.

Đối tượng người Trung Quốc tham gia đường dây đưa người nhập cảnh vào Việt Nam bị Công an Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: Lam Hàn

Trước khi khởi tố vụ án nêu trên, vào ngày 16/7, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn East sea ở số 55-57 đường Loseby (phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cũng liên quan đến người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, chiều 18/7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại một khu lưu trú tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện một nhóm hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng đã tạm giữ một số người Trung Quốc sau đó tiếp tục truy tìm, phát hiện có 21 người và đưa vào khu cách ly như đã nói ở trên.

Qua kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 21 người Trung Quốc nêu trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.