Bắt 1 viên chức Trung tâm y tế Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 1 viên chức Trung tâm y tế Thái Bình để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, qua tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm, ngày 18/9/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam với Nguyễn Thị Duyên để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh họa) Đồng thời, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên, (SN 1984, trú tại số nhà 45, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, là viên chức Trung tâm y tế Thái Bình), để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Khi kẻ lừa đảo đen đủi gặp phải "thánh" sống ảo Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện vụ án đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chia sẻ