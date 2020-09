Tạm giữ 3 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và thông tin do bị hại cung cấp, ngày 15/9/2020, tại quán cà phê trên đường 30/4 (khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông D.N.H (ngụ tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Hai đối tượng Nguyễn Thị Mận (trái) và Nguyễn Thị Anh Thư cùng tang vật. Ảnh: CAHG

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1976, địa chỉ thường trú khu vực 4, phường 4, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Thị Mận (SN 1975, địa chỉ khu vực 5, phường 7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Huỳnh Thị Kim Đào (SN 1982, địa chỉ khu vực 5, phường 7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).



Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận: Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thông qua mạng xã hội tìm bị hại là người có tiền, sau đó tạo điều kiện tiếp cận làm quen, tổ chức ăn nhậu và nghỉ với bị hại tại các khách sạn.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng rủ rê, lôi kéo bị hại hùn vốn ‘làm ăn’ thông qua hình thức ghi bán các số lô, số đề với số lượng lớn.

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Đào. Ảnh: CAHG

Lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân, các đối tượng sẽ bôi xóa, sửa chữa, tráo đổi các phơi đề nhằm mục đích sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì các phơi đề sẽ thua lỗ với số lượng lớn (từ vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng) và buộc bị hại phải chi trả số tiền đó cho người trúng nhưng thực chất là các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này.



Với thủ đoạn này, 3 đối tượng trên đã chiếm đoạt với số tiền đến hàng tỷ đồng. Hiện công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.