NÓNG: Bắt 2 cựu cán bộ Bộ Công an và 4 người nhận tiền "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức

2 cựu cán bộ Bộ Công an và 4 người khác vừa bị khởi tố do có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) – người vừa bị Bộ Công an khởi tố trước đó.