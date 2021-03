Thái Nguyên: Vờ nhận "chạy án", đối tượng trộm 500 triệu đồng

Ngày 28/3, thông tin từ Công an TP.Thái Nguyên, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP.Thái Nguyên thường xảy ra tình trạng mất trộm tài sản trên xe ô tô khi đỗ tại những nơi công cộng.

Qua tin báo của người dân, Công an TP.Thái Nguyên đã tạm giữ đối tượng Đỗ Thị Phương Thảo (SN 1995, trú tại tổ 25, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên).

Thảo là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân chiều 24/3.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thị Phương Thảo khai nhận, do có quen với cháu của bà Bùi Thị Hải (SN 1951, trú tại tổ 6, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên) nên Thảo biết bà có một khoản tiền tiết kiệm. Do nợ nhiều không có tiền trả, Thảo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm của bà Hải.

Đối tượng Đỗ Thị Phương Thảo cùng toàn bộ tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Linh Lan)

Sáng 24/3, bà Hải gọi điện thoại cho Thảo nhờ xem có ai quen để can thiệp nhằm giảm án cho con trai mình mới bị Công an TP.Thái Nguyên bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" trước đó một ngày.

Thảo nhận lời và gọi điện nhờ một đối tượng tên Minh ở Hà Nội. Sau đó, Thảo yêu cầu bà Hải chuẩn bị 700 triệu đồng để "chạy án". Tuy nhiên, bà Hải bảo chỉ còn 500 triệu đồng, số còn lại sẽ vay của Thảo và được Thảo đồng ý.

Đến chiều cùng ngày, bà Hải cùng với con dâu đi rút tiền ở ngân hàng, mang đến sân khách sạn Thái Nguyên để đưa cho Thảo như đã hẹn.

Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Thảo ngồi ở một quán nước gần đó, gọi điện yêu cầu con dâu bà Hải sang cổng Công an TP.Thái Nguyên gặp người quen để nói chuyện giảm án cho chồng.

Đồng thời, Thảo gọi điện bảo bà Hải đứng ở cổng khách sạn nhìn ra hướng đường tròn trung tâm thành phố, nếu thấy xe chở phạm nhân đi qua thì vẫy lại xin gặp con trai mình.

Do không nghi ngờ nên bà Hải đã làm theo lời của Thảo. Lúc này, quan sát thấy chỉ còn bà Hải đứng cạnh cửa ô tô, Thảo đã nhanh chóng tiếp cận, mở cửa xe bên phải, lấy túi tiền 500 triệu đồng của bà Hải, rồi bắt xe xuống Hà Nội.

Sau đó, Thảo nhờ người giao 100 triệu đồng cho đối tượng Minh, số tiền còn lại mang về Thái Nguyên cất giấu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Nguyên đã thu hồi toàn bộ vật chứng, số tiền 500 triệu đồng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.