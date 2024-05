Bắt "ông trùm" điều hành đường dây ma túy có 6 tiền án Bắt "ông trùm" điều hành đường dây ma túy có 6 tiền án

Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và công an các huyện triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về TP.Vinh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan khác.