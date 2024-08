Yên Bái: Bắt 2 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản sau 8 tháng trốn truy nã

Ngày 14/8, thông tin từ Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm: Nguyễn Thành Đạt (SN 2004, trú tại thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Phạm Minh Tuấn (SN 2005, trú tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Khi bị bắt, hai đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phùng Chí Kiên, TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào hồi 00 giờ 23 phút ngày 23/12/2023, anh B.V.T (SN 1992, trú tại thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) báo tin cho cơ quan Công an về việc có một nhóm thanh niên đến xưởng sửa chữa của anh đập phá nhiều tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Yên đã triển khai các lực lượng nhanh chóng xác minh làm rõ. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thành Đạt, Phạm Minh Tuấn cùng 5 đối tượng khác đã có hành vi dùng tuýp sắt đập phá làm hư hỏng cửa, các tấm tôn tường, 4 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ tại xưởng sửa chữa của anh T.

Hành vi của các đối tượng thể hiện tính manh động, côn đồ, coi thường pháp luật, cố ý phá hoại tài sản của người khác. Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can trong đó có Nguyễn Thành Đạt và Phạm Minh Tuấn về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trong quá trình cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, Nguyễn Thành Đạt và Phạm Minh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên theo quy định của Bộ luật TTHS, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.