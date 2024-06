Công an Lai Châu: Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau gần 1 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt sau gần một năm lẩn trốn

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 11/6/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ (Công an tỉnh Lai Châu) và Phòng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Sơn La) phá thành công chuyên án Truy xét mang bí số 624 -T bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Đèo Văn Tiến, tại phường Chiềng Sinh (thành phố Sơn La, Sơn La) Đối tượng Đèo Văn Tiến phạm tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị bắt sau gần một năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án: Ngày 21/4/2023, Đèo Văn Tiến (SN 1984), trú tại tại thôn Tây Sơn (Mường So, Phong Thổ, Lai Châu) bị Công an xã Mường So bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đèo Văn Tiến về hành vi: Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt tại thành phố Sơn La. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Trong thời gian được Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" bị can Tiến đã bỏ trốn. Ngày 28/12/2023, Công an huyện Phong Thổ ra quyết định truy nã đối với Đèo Văn Tiến. Sau khi đối tượng bỏ trốn, Công an huyện Phong Thổ đã nhiều lần cử cán bộ tới gặp người thân của Tiến, để gửi thư kêu gọi đầu thú, giúp bị can được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng không có kết quả.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Qua đó, cuối tháng 5/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin đối tượng Tiến có quan hệ tình cảm với một cô gái tên H tại thành phố Sơn La.

Từ nguồn tin trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã báo báo Ban Giám đốc Công an tỉnh để quyết định xác lập chuyên án Truy xét truy bắt đối tượng. Đầu tháng 6/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã cử một tổ công tác phối hợp với Phòng CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiến hành rà soát, xác minh thông tin người tình của Tiến, để từ đó xác định nơi đối tượng ẩn náu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án thu được thông tin, ngày 10/6 đối tượng Tiến sẽ bắt xe khách di chuyển từ thành phố Bắc Giang đến thành phố Sơn La, để gặp người tình là cô H. Ngay sau đó phương án đón lõng vây bắt Đèo Văn Tiến đã được triển khai.

Kết quả, vào hồi 07h10 phút ngày 11/6, các đơn vị phối hợp đã bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực phòng trọ của chị H thuộc phường Chiềng Sinh. Hiện đối tượng Đèo Văn Tiến đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.