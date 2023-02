Bắt 2 Phó giám đốc, 1 cán bộ thuế tỉnh Hưng Yên về tội "Nhận hối lộ"

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hùng (38 tuổi, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ), Đào Thị Phượng (40 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khoái Châu) và Trần Thị Tố Uyên (54 tuổi, thường trú tại TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là Đội trưởng Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực TP.Hưng Yên - huyện Kim Động, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên) về tội "nhận hối lộ" theo Điều 354, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

2 Phó Giám đốc, 1 cán bộ thuế tỉnh Hưng Yên bị bắt để làm rõ hành vi nhận hối lộ. Ảnh minh hoạ

Quá trình điều tra xác định, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Trần Thị Tố Uyên đã yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để cấp "nhanh" thông báo nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lê Ngọc Hùng và Đào Thị Phượng đã yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để làm "nhanh" thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.