Bắt 2 thanh niên từ Thanh Hóa vào Đà Lạt cho vay nặng lãi với lãi suất 400%/năm

Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với Lê Tư Đạt và Bùi Đình Tuấn để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Bị can Đạt sau khi khởi tố bị bắt tạm giam 2 tháng, Tuấn được cho tại ngoại để điều tra.

2 bị can trên trước đó bị Công an TP.Đà Lạt bắt quả tang khi đang thu tiền gốc, lãi cho vay đối với bà T.T.M.V ngụ tại chung cư Mạc Đĩnh Chi (phường 4, TP. Đà Lạt).

Theo điều tra của cơ quan công an, 2 bị can trên quen biết nhau từ năm 2021, sau đó, góp tiền để cho vay tiền thu lãi chung trên địa bàn TP.Đà Lạt. Ngoài ra, 2 bị can cũng có "khách hàng" riêng để cho vay, thu lãi.

2 bị can Lê Tư Đạt và Bùi Đình Tuấn bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, lãi suất lên đến 400%/năm.

Từ tháng 4/2023, Đạt bắt đầu cho vay dưới hình thức vay góp (trả gốc + lãi) hằng ngày với số tiền tương đương 5%/khoản vay, trong thời gian từ 21-25 ngày/gói vay. Khi đưa tiền cho người vay Đạt khấu trừ trước 1 khoản tiền tương đương khoảng 3%/khoản vay gọi là tiền phí đi thu tiền và thu trước tiền trả góp 1 ngày là 5%/khoản vay. Vì vậy, khi vay tiền của Đạt, người vay chỉ nhận được 92% tổng số tiền vay.

Bị can Tuấn bắt đầu cho vay lãi từ tháng 12/2022 với hình thức cho vay là trả góp (gốc + lãi) hằng ngày với số tiền tương đương 6%/khoản vay trong thời gian 21 ngày. Đối tượng này cũng khấu trừ trước 1 khoản tiền tương đương khoảng 5-10%/khoản vay là tiền phí đi thu tiền và thu trước tiền trả góp 1 ngày là 5-6%/khoản vay. Do đó, người vay chỉ nhận được 84-90% tổng số tiền vay.

2 bị can cho vay tiền nặng lãi nhưng không cần thế chấp, không giữ giấy tờ tùy thân của người vay.

Cả 2 đối tượng khi cho vay tiền đều không giữ giấy tờ của người vay mà chỉ chụp hình, quay clip khi giao tiền để làm tin. Từ khi "hành nghề", Đạt đã cho 9 người vay tiền với số tiền gốc là 832 triệu đồng, lãi suất từ 360% - 444%/năm, số tiền thu lợi bất chính trên 167,6 triệu đồng.

Trong khi đó, Tuấn đã cho 8 người vay tiền (trong đó góp vốn cho vay chung với Đạt là 6 người và Tuấn cho vay riêng 2 người) với số tiền gốc 147 triệu đồng, lãi suất từ 420% - 444%, số tiền thu lợi bất chính là 41,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an TP.Đà Lạt mở rộng, điều tra, làm rõ.