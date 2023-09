Ngày 11/9, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đã bắt giữ 3 nghi can khi phá một chuyên án chuyên trộm xe máy trên địa bàn. 3 nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thế An (33 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Văn Quyên (49 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Minh Thắng (38 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Nghi can cùng tang vật bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo Công an TP.Bảo Lộc, đầu tháng 8 đến tháng 9/2023, trên địa bàn TP.Bảo Lộc, huyện Di Linh, Bảo Lâm liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Chính vì vậy, lãnh đạo Công an TP.Bảo Lộc đã lập chuyên án, điều động lực lượng phá án.

Tối ngày 5/9, khi 3 nghi can trên đang vận chuyển nhiều xe máy được trộm cắp trên địa bàn TP.Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Di Linh về tỉnh Bình Phước thiêu thụ thì bị lực lượng chức năng chặn đứng, bắt giữ.

Một người trong nhóm 3 nghi can thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy. Ảnh: CA.

Làm việc với cơ quan công an, cả 3 nghi can khai nhận quen biết nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam. Khi hết hạn tù, cả 3 cùng nhau thực hiện hàng loạt các vụ trộm xe máy tại các huyện, thành phố nói trên.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, cả 3 nghi can trên đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma tuý, mới được ra tù.

Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang điều tra, xử lý theo quy định.