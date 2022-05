Bắt 8 đối tượng hút cát có hành vi chống người thi hành công vụ

Sáng 23/5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ" của một số đối tượng hút cát để san lấp mặt bằng.

Dùng vòi lớn để dẫn cát vào đất san lấp mặt bằng. Ảnh: K.Thiết

Theo đó, vào cuối chiều 22/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về một vụ bơm hút cát từ sà lan dưới sông Đồng Nai đoạn gần chân cầu An Hảo thuộc phường Hiệp Hòa.

Nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND và cán bộ trật tự đô thị phường Hiệp Hòa đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Các phương tiện hút cát san lấp mặt bằng. Ảnh: K.Thiết

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại các thửa đất 68, 69, 70, 71 tờ bản đồ 68 thuộc tổ 3 khu phố Tam Hòa và phường Hiệp Hòa đã xảy ra tình trạng các chủ đất đang thuê một số người bơm cát vào khu vực đất rộng khoảng 4.000m2 để san lấp mặt bằng.

Tại hiện trường, công an ghi nhận có một phà gắn máy bơm mã lực lớn mang số hiệu VS-07057296 được đấu nối vòi hút bằng ống nhựa lớn loại phi 250 hút cát từ 1 sà lan đậu bên cạnh mang số hiệu VL-0450 để san lấp mặt bằng các thửa đất nói trên.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, các đối tượng bơm hút cát san lấp mặt bằng nói trên không những không chịu hợp tác mà còn có hành vi chống đối lực lượng kiểm tra (lúc này chủ đất không có mặt tại hiện trường).

Trước sự bất hợp tác của các đối tượng, lực lượng công an và cán bộ địa phương đã lập biên bản hiện trạng, thu giữ nhiều phương tiện của các đối tượng bơm hút cát và sau đó đưa 8 đối tượng về trụ sở công an để xác minh, điều tra.