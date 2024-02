Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang bàn giao Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986, cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho Công an tỉnh Long An để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.



Băng cướp "bẫy" ô tô chở thuốc lá lậu bằng bàn chông

Trước đó, trên các tuyến đường thuộc các huyện biên giới ở tỉnh Tây Ninh và Long An xuất hiện nhóm đối tượng đi ô tô, thực hiện các vụ cướp tài sản, gây bất an trong đời sống nhân nhân, mất an ninh trật tự.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung đấu tranh, truy xét nhằm tìm manh mối, bắt giữ nhóm đối tượng.

Sau nhiều ngày đêm đeo bám, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát xác định nhóm đối tượng này do Cường cầm đầu, hoạt động liên tỉnh, rất manh động và liều lĩnh.

Theo cảnh sát, hàng ngày từ 6h tối đến 6h sáng hôm sau, Cường chuẩn bị các loại hung khí như bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông, giấu trên ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ gắn biển số giả.

3 đối tượng là đồng bọn của Cường. Ảnh: CACC.

Sau đó, Cường lái xe chở nhóm đối tượng rảo quanh các tuyến đường các huyện biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh và Long An tìm người đi xe máy một mình chở thuốc lá lậu để cướp.

Phát hiện "con mồi" nhóm đối tượng chặn đầu xe hoặc đạp ngã xe người chở thuốc lá lậu, rồi dùng hung khí mang theo đánh đập người dân để cướp thuốc lá lậu.

Trong trường hợp các đối tượng phát hiện ô tô chở thuốc lá thì nhóm này sử dụng bàn chông để ngang đường, mục đích để làm thủng lốp ô tô rồi cướp thuốc lá.

Sau khi lấy hàng để lên xe, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, đến khu vực vắng thì thay biển số xe khác.

"Cất vó" nhóm cướp manh động

Ngày 20/2, tại cây xăng trên quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, có nhóm 4 đối tượng sử dụng ô tô biển số 51H-254.69, cướp 1.270 bao thuốc lá nhập lậu (hiệu Jet) của người dân đang vào đổ xăng rồi tẩu thoát.

Bàn chông mà các đối tượng sử dụng để "bẫy" xe chở thuốc lá lậu. Ảnh: CACC.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CACC.

Nhận định đây có thể là nhóm của Cường gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Bến Cầu, Công an xã An Thạnh và Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An chốt chặn các tuyến đường truy bắt các đối tượng.

Khi đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện ô tô mang biển số 70A -437.75 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Thấy cảnh sát, 4 đối tượng trên xe đạp cửa ô tô bỏ chạy nhưng đều bị khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra trên xe, Công an thu giữ 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp, 300 bao thuốc lá hiệu 555, 2 biển số ô tô 51H-254.69 và 51K-326.68, 1 cây kiếm Nhật, 1 đèn pin, 1 chày gỗ, 1 ống tuýp sắt, 2 bàn chông bằng gỗ có đóng đinh nhọn, 1 cây súng tự chế cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm của Cường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Cường đã bàn bạc với Anh, Khương, Mười cùng nhau đi cướp tài sản.

Cường sẽ chuẩn bị hung khí, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông và tìm thuê ôtô để làm phương tiện đi cướp, còn Anh, Khương, Mười sẽ trực tiếp dùng hung khí mang theo đánh đập nạn nhân và cướp tài sản.

Sau khi cướp, Cường sẽ mang hàng đi bán lấy tiền rồi chia đều từng người tiêu xài.

Tính đến thời điểm bị bắt, 4 đối tượng đã cùng nhau thực hiện 6 vụ cướp, trong đó 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cướp tài sản hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ.