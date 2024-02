Ngày 17/2, Công an quận 12, TP.HCM cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng "tuổi teen" gây ra hàng loạt vụ cướp liên quận trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận.



Băng tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận ở TP.HCM sa lưới

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/2, Công an quận 12 nhận tin tố giác tội phạm của chị T.G.T (SN 2010, ngụ huyện Hóc Môn) về việc bị cướp giật tài sản vào ngày 9/2 trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất.

Video: Các đối tượng gây loạt vụ cướp giật tài sản sa lưới.

Sau khi bị cướp giật tài sản, do đang trên đường về quê nghỉ Tết nên đến ngày 13/2 chị T mới đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất cùng các đội nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng.

4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

1 trong 4 đối tượng được công an lấy lời khai. Ảnh: CACC.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, chỉ sau chưa đến 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến rạng sáng 14/2, Công an quận 12 đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án là H.N.G.H (SN 2007), B.V.C (SN 2008).

Ngoài ra, 2 đối tượng khác có liên quan đến vụ án cũng bị bắt giữ gồm N.T.T (SN 2008, ngụ quận Tân Phú), T.H.T (SN 2008, ngụ quận Bình Tân).

Qua làm việc với công an, băng này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên C rù H đi cướp giật tài sản. H điều khiển xe máy chở theo C rảo qua nhiều tuyến đường thuộc các quận 6, quận 11, quận Tân Bình và quận 12 tìm kiếm nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác để cướp giật tài sản.

Đến 14h30 ngày 9/2, phát hiện chị Đ.T.N.D (SN 2008, ngụ quận 12) lái xe máy chở theo chị T.G.T trên đường Phan Văn Hớn nên cả 2 áp sát giật điện thoại của chị T rồi tăng ga tháo chạy.

Sau khi cướp được điện thoại của chị T, H đưa điện thoại cho N.T.T và T.H.T đem bán lấy tiền về chia cho các đối tượng để tiêu xài.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, H và T.H.T còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Tân Bình và Bình Tân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 12 đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Công an quận 12 đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 12 (345 đường Trương Thị Hoa, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để trình báo, hỗ trợ quá trình điều tra.