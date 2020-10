Bắt băng thanh niên thuê xe ô tô đi cướp giật dọc các tỉnh miền Tây Nam bộ

Theo điều tra, từ tháng 2/2020 đến nay, người dân ở nhiều tỉnh thành phía Nam liên tục bị 1 nhóm đối tượng cướp giật tài sản hết sức táo tợn. Điển hình như: Vĩnh Long 20 vụ, Đồng Tháp 15 vụ, Kiên Giang 2 vụ…



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Vĩnh Long cùng Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án để triệt phá. Qua điều tra, công an xác định các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao và dùng bình xịt hơi cay tấn công khi bị truy bắt. Trong số này, có đối tượng còn tông vào xe của lực lượng khiến 1 đồng chí bị thương để tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an 2 tỉnh đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp để đấu tranh khám phá chuyên án.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực Cục Cảnh sát hình sự tại TP.HCM đã lập kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Đồng Tháp và một số địa phương tổ chức đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Bằng nghiệp vụ, ngày 2/10, trinh sát phát hiện Lâm cùng Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn) thuê xe ô tô xuống TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nên đeo bám. Chiều hôm sau, Lâm điều khiển xe ô tô chở Ngọc rảo quanh các tuyến đường TP.Rạch Giá để khảo sát địa bàn.

Đến 17h ngày 3/10, Lâm gửi xe ô tô vào siêu thị Coop mark trên đường Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá rồi đi lấy xe máy tại Bến xe Rạch Sỏi. Sau đó, cả 2 chở nhau đi săn mồi. Chỉ trong vòng 1 tiếng, cả 2 đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản tại các tuyến đường thuộc TP.Rạch Giá.

Tang vật thu giữ.

Sau đó, cả 2 về lại siêu thị lấy xe ô tô để về TP.HCM thì trinh sát ập vào khống chế. Từ lời khai, bốn ngày sau, công an bắt thêm Lê Văn Sơn (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Khám xét, công an thu 2 sợi dây chuyền vàng, xe ô tô, 2 xe máy, 2 bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh, nhóm khai thực hiện thêm 9 vụ cướp giật táo tợn khác tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều vụ cướp tài sản khác tại các tỉnh thành lân cận. Tài sản chúng cướp giật được chia nhau tiêu xài và sử dụng ma tuý.