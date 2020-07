Bất chấp Covid-19, Vinamilk vẫn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Giữ đà tăng trưởng



Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, trong quý 2/2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng doanh thu của Vinamilk đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 9,5% so với quý 1/2020. Trong đó, kinh doanh nội địa có doanh thu 13.364 tỷ đồng (tăng 10,5% so với quý 1/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019). Doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 13.622 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với quý 1 và 4% so với cùng kỳ 2019. Mức tăng trưởng này, theo giải thích từ Vinamilk, là hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP GTNFoods/Mocchau Milk ("GTN/MCM") từ quý 1/2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 của Vinamilk đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động sản xuất được Vinamilk duy trì ổn định trong biến động Covid-19, đáp ứng nhu cầu trong nước và các hợp đồng xuất khẩu.

Lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên được xuất khẩu đi Trung Quốc thành công trong bối cảnh giãn cách xã hội cho thấy sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp.

Trong doanh thu quý 2/2020, ngoài tăng trưởng của thị trường nội địa, Vinamilk vẫn giữ và xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài: Xuất khẩu sữa đi Trung Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất khẩu sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc… Tháng 6 vừa qua, Vinamilk là công ty sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU). Với thị trường nước ngoài, trong quý 2, Vinamilk thu về 2.131 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vinamilk đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu đạt 2.451 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm là 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2019.

Tháng 6/2020, Vinamilk tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến, thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Trách nhiệm với cổ đông và cộng đồng

Với các cổ đông, Vinamilk cho biết, sẽ chốt quyền vào 30/9/2020 để trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 cho cổ đông tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 2.000 đồng/cổ tức. Khoản tiền cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 15/10/2020.

Nhiều sản phẩm mới nổi bật đã được Vinamilk giới thiệu đến người tiêu dùng trong thời gian qua.

Ngoài ra, Vinamilk cũng sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu vào ngày 30/9. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1 cổ phần phát hành thêm.

Vinamilk liên tiếp được sự đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh và quản trị bởi các tổ chức tài chính uy tín.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được tổ chức tại Quảng Nam vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mang niềm vui đến với trẻ em 6 huyện miền núi của Tỉnh.

Về trách nhiệm với cộng đồng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Vinamilk đã tung gần 10 sản phẩm mới trong đó có các sản phẩm nổi bật như: Café đóng chai nhãn hiệu "Hi!Café", sữa chua ăn cốm, sữa bột Dielac Grow Plus có Tổ Yến... Với những đổi mới về công nghệ, đem lại cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, Vinamilk đã được bình chọn là doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao 24 năm liền.

Vinamilk còn vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước để trở thành thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong 8 năm qua, từ 2013 đến 2020 (theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint tại 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam). Riêng trong quý 2/2020, Vinamilk lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top "50 công ty niêm yết tốt nhất" do Forbes Việt Nam bình chọn, lần thứ 9 vào Top "50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"…

"Hiện nay, Vinamilk là doanh nghiệp tích cực nhất với các chương trình sữa dành cho học sinh, cho cộng đồng như: Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam; Chương trình Sữa học đường được triển khai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Hà Giang…", đại diện Vinamilk cho biết.

Trong tháng 4/2020, nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk tại Hoa Kỳ đã ủng hộ gần 23.000 lít sữa cho tổ chức từ thiện Ngân hàng Thực phẩm - Food Bank tại Los Angeles (L.A Food Bank) để hỗ trợ thực phẩm cho người dân sống tại thành phố Los Angeles (bang California) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.