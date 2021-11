Bất chấp dịch bệnh, nhóm thanh niên gọi "đào" đến chơi ma túy

Ngày 5/11, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện, bắt quả tang một nhóm nam nữ đang tụ tập chơi ma túy trong căn nhà ở khu phố 4C.



Nhóm nam nữ bị công an phát hiện. Ảnh: VŨ HỘI

Tại cơ quan công an, những thanh niên này khai đêm 4/11, cả nhóm cùng tham gia ăn nhậu tại một quán karaoke trên địa bàn phường An Bình. Tuy nhiên, do họ sử dụng ma túy nên chủ quán đã không cho ở tại quán.



Cả nhóm liền thuê căn nhà tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, với giá 3 triệu đồng một đêm để làm điểm “bay”. Để cuộc chơi thêm vui, họ còn gọi thêm 4 cô gái trẻ đến phục vụ với giá cho mỗi "đào" 400 ngàn đồng/một giờ.

Tại đây, nhóm này vừa mở nhạc vừa sử dụng ma túy đến sáng ngày hôm sau thì bị công an phát hiện.

Theo xác minh của cơ quan công an, căn nhà trên được một người thuê lại của người dân địa phương với giá 4 triệu đồng/tháng sau đó cải tạo lại thành điểm “bay lắc" ma túy.