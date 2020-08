Bất chấp “lệnh cấm”, 11 khách đến quán karaoke ca hát giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 12/8, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã triệu tập chủ quán karaoke Kizz (ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) cùng với 3 nhân viên đến trụ sở công an để làm việc do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an làm việc với chủ quán karaoke Kizz. Ảnh: T.B.

Theo vụ việc ban đầu, khoảng 23h ngày 10/8, Công an TP.Quy Nhơn phát hiện quán karaoke này có biểu hiện hoạt động dù chính quyền địa phương đã có quyết định tạm đình chỉ động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phòng với 11 khách đang thuê phòng hát tại cơ sở này.

Vụ việc đã được báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, lực lượng công an cũng đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, kể từ 0h ngày 31/7, tỉnh này tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm: Cơ sở massage, karaoke, vũ trường, quán bar, các khu - điểm du lịch, địa điểm tham quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; rạp chiếu phim. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Đặc biệt, đã có 36 y bác sĩ… tại tỉnh Bình Định đã đặt chân đến TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ các địa phương này dập dịch Covid-19.