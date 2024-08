Bất chấp từng bị xử phạt, Công ty Kanglongda vẫn tiếp tục xây dựng loạt công trình không phép

Theo tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại lô CN 05, Khu công nghiệp Phong Điền- Vigracera, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) dừng thi công giai đoạn 2 dự án Nhà máy Kanglongda Huế vì chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Nhà kho hàng thuộc dự án Nhà máy Kanglongda Huế giai đoạn 2 đã được xây dựng hoàn thành mặc dù giai đoạn này chưa được cấp phép xây dựng. Ảnh: CTV.

Dự án Nhà máy Kanglongda Huế được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 26/9/2019, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 9/8/2022. Dự án có diện tích đất khoảng 35,6 ha, chia làm 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư hơn 4.812 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay dự án Nhà máy Kanglongda Huế đã triển khai xây dựng cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng và đang vận hành thử. Giai đoạn 2 của dự án dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án vẫn chỉ đạo nhà thầu thi công nhiều công trình.



Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ đầu tư dừng xây dựng các công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, đồng thời Ban sẽ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mới được thi công trở lại.

Dù giai đoạn 2 dự án Nhà máy Kanglongda Huế chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng công trình căng tin và nhà để xe của giai đoạn này được xây dựng hoàn thành. Ảnh: CTV.



Theo ghi nhận, tại công trường Nhà máy Kanglongda Huế giai đoạn 2, thời gian qua, nhiều công trình, nhà xưởng quy mô lớn được xây dựng mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng. Đó là các công trình như: Kho hàng, ký túc xá, căng tin, nhà để xe, nhà lò hơi 75 tấn, nhà lò hơi 130 tấn, kho than, nhà xử lý nước thải, các nhà xưởng, dây chuyền hàng...

Điều đáng nói là, trước đó, trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 dự án, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính vì xây dựng công trình khi chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Cụ thể, UBND huyện Phong Điền từng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam số tiền 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng loạt công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định tại lô CN 05, Khu công nghiệp Phong Điền- Vigracera.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam còn bị UBND huyện Phong Điền buộc dừng thi công đối với những công trình xây dựng không phép.

Thời điểm này, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam tổ chức thi công xây dựng 15 công trình với diện tích xây dựng hàng chục nghìn m2 không có giấy phép xây dựng trong khi theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Loạt công trình không phép thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Kanglongda Huế. Ảnh: CTV

Các công trình xây dựng không phép gồm: Nhà kho 15 có diện tích xây dựng 12.137,2m2, nhà xưởng PU 16 có diện tích xây dựng 7.776m2, nhà xưởng găng tay Nitrile số 17 có diện tích xây dựng 7.776m2, nhà nghỉ giữa ca 1 có diện tích xây dựng 460m2, nhà xưởng lò hơi 130T có diện tích xây dựng 1.536,68m2, nhà kho than 1+2 có diện tích xây dựng 5.835,3m2, nhà kho 31 diện tích xây dựng 2.663,6m2, hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 diện tích xây dựng 4.505,4m2, nhà xưởng xử lý nước diện tích xây dựng 994,2m2, trạm nén khí, phòng điện kho than và nhà xưởng xử lý nước diện tích xây dựng 555,5m2, nhà để xe và nhà ăn diện tích xây dựng 2.292,5m2, khu nhà xưởng lò hơi 75T+kho than viền cây xanh diện tích xây dựng 1.119,2m2...

Tại thời điểm cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, hầu hết các công trình trong số 15 công trình trên đều đã được xây dựng hoàn thành và cơ bản hoàn thành.

Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam cũng từng bị Cục cảnh sát về PCCC&CHCN xử phạt 23 triệu đồng do thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền.