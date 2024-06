Vụ nhà xe Quang Dũng lập bến cóc ngay cạnh bến xe ở Huế: Thanh tra Sở GTVT vào cuộc

Báo Dân Việt ngày 10/6 đăng bài "Thừa Thiên Huế: Nhà xe Quang Dũng lập bến cóc ngay cạnh bến xe". Bài báo phản ánh việc nhà xe Quang Dũng ngang nhiên lập bến cóc tại phòng bán vé của nhà xe này nằm cạnh Bến xe phía Bắc thành phố Huế gây mất trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông.

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh vụ việc, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử tổ công tác vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nhà xe Quang Dũng ngang nhiên lập bến cóc tại phòng bán vé của nhà xe này nằm cạnh Bến xe phía Bắc thành phố Huế. Ảnh: T.H.

Theo Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả kiểm tra thực tế cũng như các hồ sơ liên quan cho thấy, nhà xe Quang Dũng (thuộc Công ty TNHH Phát triển bền vững Thiên Kim Ngân) mở văn phòng bán vé bên cạnh cửa hàng xăng dầu tại tại địa chỉ số 132 Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP.Huế). Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cũng như giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho nhà xe Quang Dũng cũng không có địa chỉ kinh doanh tại vị trí này.

Tại thời điểm kiểm tra, văn phòng bán vé của nhà xe Quang Dũng đang treo biển khu vực bán vé có hành trình chạy xe đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến cố định và các biển quảng cáo vế nhà xe này. Tại văn phòng bán vé có quầy bán vé và phòng chờ phục vụ hành khách. Thời điểm này không có xe của nhà xe Quang Dũng đậu đỗ đón khách cũng như giao nhận hàng như những ngày trước đó.

Theo đại diện Xí nghiệp Bến xe phía Bắc thành phố Huế cho biết, nhà xe Quang Dũng ngang nhiên lập bến cóc, bắt khách ngay tại phòng bán vé rồi lưu thông ra phía Bắc chứ không vào bến. Ảnh: T.H.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ đại lý bán vé không được tổ chức đón, trả khách tại địa điểm nơi đặt đại lý bán vé. Vì vậy, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu nhà xe Quang Dũng gỡ bỏ các bảng hiệu tại khu vực bán vé không đúng quy định. Thời hạn nhà xe Quang Dũng phải tháo dỡ các bảng hiệu này là 7 ngày.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu nhà xe Quang Dũng phải đưa tất cả các xe chạy tuyến cố định vào Bến xe phía Bắc thành phố Huế để đăng tài, ký lệnh xuất bến theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 10/2020/N Đ-CP ngày 17/10/2020 của Chính phủ.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu nhà xe Quang Dũng phải chấp hành nghiêm các quy định vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, không được đón khách, bốc xếp hàng hóa và đậu đỗ tại khu vực nêu trên.

Như Dân Việt đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải và người dân ở TP.Huế bức xúc phản ánh việc nhà xe Quang Dũng ngang nhiên lập bến cóc tại phòng bán vé của nhà xe này nằm cạnh Bến xe phía Bắc thành phố Huế.

Xe trung chuyển của nhà xe Quang Dũng chở khách đến trước phòng bán vé nằm cạnh Bến xe phía Bắc thành phố Huế rồi xếp khách và hàng hóa lên xe thay vì đón khách tại bến theo quy định. Ảnh: T.H.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong thời gian dài, hàng ngày, trước phòng bán vé của nhà xe Quang Dũng nằm cạnh cây xăng đoạn trước Bến xe phía Bắc thành phố Huế (đoạn giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế) có nhiều xe khách giường nằm chạy tuyến đi các tỉnh, thành phố phía Bắc của nhà xe này ngang nhiên bốc hàng, xếp khách lên xe.



Hành khách và hàng hóa được xe trung chuyển của nhà xe Quang Dũng vận chuyển đến phòng bán vé rồi xếp lên xe giường nằm trước khi xe lưu thông ra các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các xe giường nằm của nhà xe Quang Dũng trong khi bốc hàng, xếp khách lên xe đã đậu tràn ra vỉa hè làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện. Tình trạng này gây mất trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông và gây mất an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy do bến cóc nằm ở nơi giao nhau giữa các tuyến đường có lượng lớn phương tiện lưu thông qua lại và nằm sát cây xăng.

Trước việc nhà xe Quang Dũng hoạt động bến cóc trong thời gian dài, các nhà xe đang hoạt động kinh doanh vận tải tại Bến xe phía Bắc thành phố Huế đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý...