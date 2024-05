Ngày 24/5, nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.



Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: C.L

Chiều ngày 24/5, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Trước đó, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã ủy quyền điều hành công việc tại UBND thị xã Cửa Lò cho ông Nguyễn Quang Tiêu - Phó Chủ tịch UBND thị xã. Lý do ủy quyền là do yêu cầu nhiệm vụ công tác, thời gian ủy quyền từ ngày 16/5 cho đến khi có thông báo hết ủy quyền.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò.