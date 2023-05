Bắt cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch tỉnh Doãn Văn Hưởng Bắt cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch tỉnh Doãn Văn Hưởng

Tối 18/5, Công an tỉnh Lào Cai đã thông báo về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.