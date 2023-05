Bật điều hoà bao nhiêu độ để tiết kiệm điện?

Để tiết kiệm điện, chúng ta cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26-28 độ C. Nhiệt độ điều hòa chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10- 12 độ C là hợp lý về tiêu thụ điện. Đây cũng là sự chênh lệch giúp chúng ta đảm bảo sức khoẻ, không bị sốc nhiệt khi phải rời phòng có điều hoà. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến tốn điện, hại máy và không đảm bảo sức khỏe.



Bật điều hoà bao nhiêu độ để tiết kiệm điện? (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 3% tùy vào loại máy và cách sử dụng. Nếu nhiệt độ điều hòa hạ thấp xuống 25 độ C từ mức 26 độ C, điện năng tiêu thụ cũng lớn hơn 1,5 đến 2,5%.

Theo tính toán, điều hoà có công suất 9.000 BTU sử dụng 1 tiếng đồng hồ sẽ tiêu tốn 0,85KWh (gần 1 số điện); máy lạnh 12000BTU sẽ tiêu tốn 1,5 số điện sau 1 giờ sử dụng. Trên thực tế, lượng điện tiêu thụ có thể sẽ ít hơn vì trên thực tế, không phải lúc nào các thiết bị điện cũng chạy với công suất tối đa. Hơn nữa, ngày nay nhiều hãng điều hoà đã cải tiếng, trang bị công nghệ Inveter giúp tiết kiệm điện năng hơn nữa.

Một mẹo nhỏ mà người sử dụng điều hoà cũng nên biết, đó là nên sử dụng quạt gió để chế độ quay sẽ giúp phân bổ hơi lạnh đều ra khắp phòng, không bị tình trạng nơi lạnh quá, nơi lại không có hơi lạnh. Mẹo này cũng giúp người dùng tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn.

Ngoài ra, để tiết kiệm điện, bạn cũng nên lựa chọn loại điều hoà có công suất phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng, nên bảo dưỡng, vệ sinh điều hoà định kỳ.

Mới đây, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo tăng giá điện bán lẻ bình quân 3%. Điều này sẽ tác động lớn đến cuộc sống người dân, nhất là vào những tháng cao điểm tiêu thụ điện khiến tiền điện sinh hoạt của 25,24 triệu hộ dân (số lượng năm 2022) mỗi tháng phải trả thêm hơn 296,4 tỷ đồng.

Trong đó, có trên 17,2 triệu hộ (chiếm 62% là nhóm hộ tiêu dùng điện giá cao từ 101kWh/tháng đến trên 400kWh) sẽ phải trả tiền điện nhiều hơn, số tiền phải trả là 264,2 tỷ đồng (chiếm gần 90%) số tiền điện phải trả tăng thêm.

Vì vậy, trước tình trạng giá điện tăng cao, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà để tiết kiệm điện sẽ góp phần làm giảm số tiền bạn phải thanh toán mỗi tháng cực kỳ đáng kể.