Bắt đối tượng bị án tử hình, phá trại tạm giam, thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 42 năm

Sáng 17/12, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt được Võ Văn Bá sau 42 năm trốn truy nã.

Đối tượng Võ Văn Bá. Ảnh: CACC

Võ Văn Bá (SN 1952, ngụ ấp Thạnh Lợi A, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình về tội "Hiếp dâm" và "Giết người". Trong thời gian tạm giam, Bá đã phá trại tạm giam Công an tỉnh Cần Thơ (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang), trốn trại từ ngày 3/10/1980 đến nay. Công an tỉnh Cần Thơ đã ra quyết định truy nã Võ Văn Bá.

Sau khi trốn khỏi trại tạm giam, Bá về Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) sinh sống hơn 1 năm. Sau đó tiếp tục lẩn trốn đến ấp 8 (xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) sinh sống và thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự và cưới vợ sinh con (Bá hiện có 4 đứa con: 3 trai, 1 gái đều đã lập gia đình), mua đất cùng gia đình canh tác sinh sống dưới vỏ bọc mới.

Đối tượng Võ Văn Bá bị công an TP.Cần Thơ bắt giữ sau 42 năm trốn truy nã. Ảnh: CACC

Đến năm 2013, Bá cùng gia đình bán đất ở Cà Mau tiếp tục lẩn trốn đến ấp 1, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sinh sống bằng nghề làm công nhân lò gạch.

Những tưởng với vỏ bọc mới, cuộc sống mới, Bá đã ẩn mình thành công, trốn được sự truy bắt của cơ quan chức năng, tuy nhiên bằng sự kiên quyết truy bắt bằng được đối tượng tội phạm, buộc đối tượng phải chấp hành bản án theo quy định pháp luật.

Ngày 16/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt được Võ Văn Bá.

Hiện, đối tượng đã được di lý từ Đồng Nai về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.