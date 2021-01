Bắt đối tượng chuyên chăn dắt gái mại dâm khi tàng trữ “cái chết trắng”

Ngày 12/1, thông tin từ Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Quách Công Hùng, sinh năm 1991 ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành. Trước đó, cơ quan công an bắt quả tang Hùng đang tàng trữ 1 gói ma túy đá và 1 viên hồng phiến. Đây là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án và chuyên hoạt động bảo kê, chăn dắt gái mại dâm trên địa bàn các huyện: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thạch Thành.

Cũng vào thời gian này, Công an huyện Hà Trung phối hợp với Công an thị trấn Hà Trung bắt quả tang Vũ Văn Liêm, sinh năm 1968 đang có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 01 gói hêroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công an các địa phương đồng loạt xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, phá các tụ điểm ma túy phức tạp. Riêng Công an huyện Hà Trung đã liên tiếp bắt quả tang 10 vụ, 16 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.