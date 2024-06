Bắt đối tượng có 3 tiền án, tiền sự trong vụ "hỗn chiến" ở chợ hoa Quảng Bá

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Tĩnh, Trần Trường Phong (cùng làm tại Công ty vận chuyển Ưu Tiệp có văn phòng tại Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Nhà chức trách cho biết Trần Thanh Tĩnh đã có 3 tiền án, tiền sự về tội danh, hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Trần Thanh Tĩnh và Trần Trường Phong. Ảnh: Công an quận Tây Hồ.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 0h ngày 3/6, hai nhóm đối tượng do Nguyễn Trường Giang (SN 1988), ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp tự do và Vũ (chưa rõ lai lịch) cùng nhóm Trần Thanh Tĩnh, Trần Trường Phong, Duy Hiếu, Lâm, Văn Hiếu cùng làm tại Công ty vận chuyển Ưu Tiệp, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ đã hẹn đánh nhau.

Khi gặp nhau, các đối tượng Tĩnh, Phong, Giang và Vũ sử dụng tuýp sắt, ống điếu cày đuổi đánh nhau trong khu vực chợ hoa Quảng An gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Hậu quả Nguyễn Trường Giang tỷ lệ thương tích giám định sơ bộ là 15%, Trần Trường Phong tỷ lệ thương tích giám định sơ bộ là 3%, Trần Thanh Tĩnh tỷ lệ thương tích giám định sơ bộ là 4%.

Do Nguyễn Trường Giang đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan Công an tạm giao cho gia đình chăm sóc; đối tượng Vũ chưa rõ lai lịch, Công an quận Tây Hồ tiếp tục làm rõ để xử lý.