Bắt đối tượng lên mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tối nay, đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở bị can Lê Văn Hải (SN 1966, trú tổ 23, KV3, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Đối tượng Lê Văn Hải

Ông Hải bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo tài liệu, chứng cứ ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2016 đến nay, Lê Văn Hải thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương.

Được biết, nhiều năm qua đối tượng Hải, liên tục khiếu kiện về vấn đề đất đai. Mặc dù chính quyền tỉnh Bình Định đã nhiều lần họp bàn, thỏa thuận và giải quyết cho ông Hải nhưng ông này không chịu hợp tác, cố tình đeo bám khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp kéo dài.