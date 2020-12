Bắt đối tượng lừa bán số lô đề trúng 100%, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã điều tra làm rõ và bắt được đối tượng Phạm Văn Hải (SN 1993, trú ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an thu giữ 5 thẻ ngân hàng và 7 điện thoại di động Hải dùng để lên mạng lừa đảo các bị hại.

Đối tượng Phạm Văn Hải bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Theo thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận được trình báo của các bị hại về việc bị 1 đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã xác định được đối tượng này chính là Phạm Văn Hải.

Với thủ đoạn sử dụng tài khoản Zalo "Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô" và Facebook "Thảo Phương Vy", Hải đã đăng tải các nội dung liên quan đến việc cho số lô, số đề trúng thưởng với cam kết chính xác tới 100%; các tin nhắn phản hồi của khách hàng cảm ơn Hải đã cho số chuẩn và trúng thưởng… nhưng thực chất những con số này hoàn toàn là do Hải tự nghĩ ra mà không dựa trên bất kỳ căn cứ nào.

Đồng thời, để tạo niềm tin của người mua số, Hải đăng công khai số điện thoại để các con bạc biết và liên hệ nhắn tin hoặc gọi điện cho Hải đặt mua số lô, số đề. Sau khi có người liên hệ hỏi mua số lô, đề, Hải sẽ gửi cho người mua "Bảng giá dịch vụ" với các mức giá tiền cụ thể như: "Bạch thủ lô - 5 triệu đồng; bạch thủ lô Vip 10 triệu đồng; bạch thủ đề 15 triệu; ba càng vip 15 triệu.

Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề mà Hải đã cho thì Hải chặn tài khoản Zalo, Facebook, số điện thoại của người mua và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong các nước với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.