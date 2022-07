Clip: Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt trên 900 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Yên Bái) phối hợp Công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Thái Văn Đại, sinh năm 2003, trú tại Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.