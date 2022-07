Đồng Nai: Tóm gọn băng nhóm chuyên lừa đưa người sang Campuchia trái phép

Thủ đoạn đưa người trái phép sang Campuchia

Ngày 2/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Một số đối tượng bị bắt. Ảnh công an cung cấp

7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi), Phạm Thanh Quy (33 tuổi), Lê Văn Lộc (24 tuổi), Huỳnh Văn Út (29 tuổi), đều quê tỉnh Long An; Huỳnh Thanh Phong (42 tuổi), Chế Minh Nhật (42 tuổi), cùng quê tỉnh Tây Ninh và Vòng Phát Chương (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Đây là những đối tượng đã kết nối với người ở nước ngoài tổ chức đưa gần 200 người sang Campuchia lao động trái phép.

Cụ thể theo điều tra, vào khoảng đầu tháng 6/2022, ông Rmah Toang (quê tỉnh Gia Lai, sinh sống ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã đến cơ quan công an trình báo về việc con trai của ông là Ksor Tui (19 tuổi) bị đối tượng xấu lừa bán sang Campuchia.

Theo ông Toang trình bày, trước đó con trai ông là anh Ksor Tui có quen biết với một người tên Ngọc Hân (chưa rõ lai lịch) và được người này giới thiệu đi làm việc trong ngành điện tử tại tỉnh Tây Ninh với mức lương từ 18-23 triệu đồng/tháng.

Thấy lương cao nên Ksor Tui rủ thêm 3 người bạn gồm Siu Hao, Siu Hai và Rmah Phai (chung quê tỉnh Gia Lai) để chờ đi làm. Sau đó đến ngày 8/6, Ksor Tui và 3 người trên đón xe đi TP.HCM để gặp người môi giới. Về đến TP.HCM nhóm này được dẫn đến nha nghỉ rồi được đưa lên ô tô chở đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đến tối cùng ngày, nhóm của anh Ksor Tui tiếp tục được một số người dùng xe máy chở đến một căn nhà bỏ không ở khu vực giáp biên giới Campuchia. May mắn khi bị bỏ trong nhà hoang, anh Siu Hao và Siu Hai nghi ngờ cả nhóm đã bị lừa nên bỏ chạy vào nhà dân gần đó.

Hai người này được người dân địa phương đưa đến Đồn Biên phòng tỉnh Long An cầu cứu hỗ trợ đưa về nhà. Riêng Ksor Tui và Rmah Phai do ở nơi khác nên tiếp tục bị các đối tượng đưa qua biên giới Campuchia. Biết con trai bị các đối tượng lừa bán sang Campuchia, người nhà 2 anh Ksor Tui và Rmah Phai đã đến công an trình báo.

Sa lưới

Khi tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra và xác định được các đối tượng đưa đón nhóm của anh Ksor Tui từ khu vực TP.HCM qua biên giới Campuchia là Vòng Phát Chương, Chế Minh Nhật và Huỳnh Thanh Phong.

Qua điều tra, công an phát hiện các đối tượng này sử dụng xe ô tô, xe máy, lần lượt đưa nhóm của anh Ksor Tui sang Campuchia.

Trong lúc đang điều tra vị án trên thì ngày 23/6, công an lại nhận được điện thoại cầu cứu của anh Phạm Văn Hòa (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Anh Hoà trình báo đang bị một số đối tượng lừa đưa đi làm việc ở Tây Ninh nhưng thực tế đang bị đưa qua biên giới Campuchia.

Lúc này anh Hoà báo đang ở tỉnh Long An. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt ở tỉnh Long An và lần mò theo các dấu vết để tìm anh Hoà. Khi đến xã Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), lực lượng trinh sát phát hiện nhiều đối tượng đang đưa anh Hoà cùng 2 người khác là Lê Chí Thông (ngụ tỉnh Bình Phước) và Đỗ Tiến Đạt (ngụ TP.Biên Hòa) sang một xe ô tô để tiếp tục đưa qua biên giới Campuchia. Công an đã nhanh chóng giải cứu anh Hoà cùng những người khác, đồng thời bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thanh Quy là những tài xế chở các nạn nhân. Đối tượng Huỳnh Văn Út bỏ chạy nhưng sau đó đầu thú.

Song song đó một tổ trinh sát khác của Công an tỉnh Đồng Nai cũng nhanh chóng tiếp cận nhà của các đối tượng: Vòng Phát Chương, Lê Văn Lộc, Chế Minh Nhật và Huỳnh Thanh Phong.

Tại cơ quan công an, Vòng Phát Chương khai nhận, thông qua mạng xã hội có quen biết với Vương Văn Thành (tên Zalo là Tony), đang ở Campuchia.

Đầu năm 2022, Vương Văn Thành nói với Chương, công ty nơi đối tượng này làm việc ở Campuchia cần tuyển nhiều người. Nếu đưa được một người đến điểm hẹn ở TP.HCM để Thành đưa sang nước ngoài thì Chương sẽ được nhận một khoản tiền. Ban đầu, các đối tượng đưa người tập kết tại các khách sạn ở TP.HCM để làm hộ chiếu nhưng thời gian gần đây, việc làm hộ chiếu khó khăn nên các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh "chui".

Theo cơ quan công an, 6 tháng qua Vòng Phát Chương cùng đồng bọn đã đưa gần 200 người trót lọt sang Campuchia và thu lợi bất chính với số tiền lớn.