Clip: Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt được đối tượng vận chuyển ma tuý Nguyễn Văn Long dùng súng chống trả để tẩu thoát vào chiều qua tại huyện Thuận Châu.

Thông tin từ Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay (24/12), sau hơn một ngày băng rừng, vượt núi, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với lực lượng tăng cường từ Công an tỉnh Sơn La truy tìm dấu vết, truy bắt thành công đối tượng dùng súng chống trả lực lượng chức năng rồi lẩn trốn lên rừng.

Đối tượng Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CAHTC.

Khu vực bắt giữ được đối tượng là tại địa phận bản Bó Taử, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, cách khu vực đối tượng dùng súng chống trả rồi bỏ trốn khá xa.

Theo Công an huyện Thuận Châu, để truy tìm đối tượng này, cùng với việc huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cùng các lực lượng tại cơ sở xã, bản, thị trấn, lực lượng công an đã huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc để truy tìm đối tượng.

Đối tượng bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Long, (SN 1977, trú tại Yên Mỹ 2, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nguyễn Văn Long cũng chính là đối tượng đã điều khiển xe ô tô Mazda CX5 lao vào xe của cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra, sau đó đối tượng đã dùng súng chống trả để bỏ chạy.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, vào chiều 23/12, trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng một xe ô tô 5 chỗ chạy hướng Điện Biên - Sơn La.

Tuy nhiên, đối tượng Long đã lao xe ô tô vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thuận Châu đang làm nhiệm vụ và sau đó đã dùng súng chống lại lực lượng chức năng và rời xe bỏ chạy.



Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một xe ô-tô mang biển kiểm soát 30H 112.09 hiệu Mazda CX5 cùng 22 bánh ma tuý và 17kg ma túy đá cùng một số tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.