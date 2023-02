Bất động sản cho thuê khởi sắc, các đại đô thị biển Vinhomes dẫn đầu tính thanh khoản

Nhà cho thuê tạo "sóng" trong năm 2023

Bất động sản cho thuê phục vụ nhu cầu ở, kinh doanh được đánh giá sẽ có thanh khoản tốt nhất trên thị trường trong năm 2023. Theo khảo sát của chuyên trang batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm thuê tăng trưởng ở tất cả các phân khúc, đáng chú ý là văn phòng với mức tăng 153%, chung cư và nhà riêng tăng lần lượt 20% và 77%. Đây chính là nguyên nhân đẩy giá thuê tăng mạnh, có nơi gấp đôi sau 12 tháng nhưng vẫn được ghi nhận là "cháy hàng".

Nền tảng cho niềm tin này là sự phục hồi ngoạn mục của các hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước sau hơn 2 năm bị tắc nghẽn do đại dịch Covid-19. Minh chứng là tới hết năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 5.680 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt, ở các lĩnh vực như du lịch lữ hành, lưu trú ăn uống đã ghi nhận sự đột biến về doanh thu. Do đó, nhiều doanh nghiệp bán lẻ vẫn đang "lùng sục" mặt bằng cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh của mình.

Các đại đô thị biển Vinhomes sẽ là nguồn cung quan trọng của thị trường bất động sản cho thuê

Cú hích cho thị trường cho thuê bất động sản trong năm nay còn được khởi tạo bởi sự trở lại của đông đảo lực lượng lao động nước ngoài tới Việt Nam làm việc. Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, năm ngoái, đơn vị này đã chấp thuận cho hơn 10.200 lượt doanh nghiệp được tuyển dụng gần 15.000 lao động nước ngoài, đảm nhiệm các vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật; đồng thời, cấp mới trên 10.000 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc. Với mức lương cao, bình quân hơn 78.000 USD, tập khách hàng đầy tiềm năng này luôn đặt ra những đòi hỏi về nơi cư trú cao cấp, tiện nghi.

Đại đô thị biển Vinhomes – "điểm hẹn" hàng đầu thu hút khách thuê bất động sản

Là một nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, vợ chồng chị Dương Thảo mới đây đã chọn Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown cho kế hoạch mở rộng BĐS cho thuê của mình. "Chúng tôi vừa chốt được 2 căn nhà phố thương mại tại đây, theo kế hoạch thì chỉ cuối năm nay thôi là nhận được nhà để có thể đưa ngay vào khai thác. Thực tế thị trường đã chứng minh, các tọa độ nằm trong các dự án hàng hiệu của Vinhomes sẽ luôn dẫn đầu về sự nhộn nhịp" – chị Thảo chia sẻ.

Ưu thế vượt trội khiến khách hàng "phải lòng" các đại đô thị biển Vinhomes từ cái nhìn đầu tiên

Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown là mảnh ghép hoàn chỉnh của "siêu quần thể đô thị biển" có quy mô lớn nhất phía Đông Hà Nội với khoảng 1.200 ha. Các sản phẩm nhà thấp tầng tại đây có nhiều lợi thế thu hút khách hàng thuê. Trước hết là bởi vị trí đắc địa, cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện bậc nhất thủ đô, như nút giao Cổ Linh; cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, các cây cầu: Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù, Nhật Tân… giúp rút ngắn khoảng cách vào trung tâm Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Việc đi lại, di chuyển của khách hàng càng thuận tiện hơn với các tuyến xe buýt điện thông minh VinBus từ nội khu lẫn ra vào thành phố hoạt động với mật độ dày đặc suốt 24/7.

Về kinh doanh, nhà thấp tầng tại "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes có tiềm năng vượt trội vì tận dụng được thị trường tiêu thụ rộng lớn ngay tại chỗ, với quy mô mỗi dự án lên tới hàng chục nghìn cư dân. Đáng chú ý là hàng loạt phân khu trong đó đều được quy hoạch để trở thành các trung tâm giao thương tấp nập trong tương lai.

Điển hình như phân khu Thời Đại ở Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown với 100% số căn tại đây được thiết kế dành cho hoạt động kinh doanh. Ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire kế cận, 84% số căn cũng là biệt thự, nhà phố với định hướng sẽ trở thành nơi cung cấp loại hình dịch vụ cao cấp, đa dạng. Riêng Vinhomes Ocean Park hiện đã trở thành tâm điểm mua sắm, giải trí quen thuộc của cả phía Đông Hà Nội.

"Siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes sẽ là tọa độ sôi động nhất tại phía Đông Hà Nội trong năm 2023

Với khách thuê để ở hoặc trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá, "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes là điểm đến được ưa chuộng nhờ hàng loạt "kỳ quan" như Tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha; Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay hơn 12 ha; Hồ Ngọc Trai 24.5 ha… Cùng với đó là hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội đẳng cấp thế giới thường xuyên được tổ chức thu hút hàng vạn người tham gia.

Nhân tố nổi bật thuyết phục khách thuê từ khắp nơi đổ về "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes là sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Phải kể tới 2 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, 2 bệnh viện Vinmec, Đại học VinUni, tòa tháp văn phòng TechnoPark, hệ thống hơn 40 trường học bao quanh dự án...

Tích hợp hàng loạt tiềm năng vượt trội, các dự án trong lòng "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes luôn dẫn đầu danh sách được khách tìm thuê lựa chọn. Đây cũng đồng thời là không gian lý tưởng để an cư, tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng biển 5 sao suốt 365 ngày trong năm. Đó chính là nhân tố thúc đẩy giá trị bất động sản tại đây cũng tăng bền vững theo từng năm và tiếp tục tạo động lực cho thị trường bất động sản trong năm 2023.