Bắt được đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã ở Hòa Bình sau gần 1 giờ gây án

Được mời lên trụ sở Công an xã để làm việc về hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng hộ dân khác, Bùi Văn Khượp lấy lý do khóa cửa, rồi bất ngờ lấy dao đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).