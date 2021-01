Đã tìm ra tài xế đánh người trọng thương giữa ngã tư ở Hà Nội

Chiều tối ngày 3/1, thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, liên quan đến vụ tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu, hiện công an đã tìm được nghi phạm. Theo đó, danh tính của tài xế xe bán tải là Vũ Ngọc Long (48 tuổi, nghề nghiệp tự do).

"Sau khi nhận được đơn trình báo, công an quận vào cuộc điều tra vụ việc. Sau gần 2 ngày truy tìm, chúng tôi tìm thấy nghi phạm ở tỉnh Lào Cai. Hiện công an đang đưa nghi phạm này về Hà Nội để lấy lời khai, làm rõ vụ việc", thượng tá Thành nói.

Tài xế 48 tuổi có hành vi đánh người đang bị công an di lý từ Lào Cai về Hà Nội để điều tra.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân đã lên tiếng bác bỏ thông tin tài xế đánh người là cán bộ công an. Theo vị lãnh đạo, ai tung tin đồn sai sự thật lên mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm, cơ quan công an sẽ truy tận cùng và xử lý đúng pháp luật.

Trước đó, theo trình báo của anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội), khoảng hơn 20 giờ tối ngày 31/12/2020, anh lái ô tô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến thì xuất hiện xe ô tô Toyota mang BKS 29C - 583.xx chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được.

Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc Toyota vẫn nhích từng tý một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi. Thấy việc đỗ dừng của xe ô tô Toyota khiến đường bị ùn ứ, anh T.A. đã tiến lại gần gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe, tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu, đánh liên tiếp vào ngực, lưng và cổ anh T.A. Thậm chí, người đàn ông còn dí một vật dài khoảng 10 cm vào cổ, yêu cầu anh quỳ xuống. Sau khi hành hung nạn nhân trọng thương, tài xế này đã lái xe rời khỏi hiện trường.