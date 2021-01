Truy tìm tài xế ô tô đánh người trọng thương giữa ngã tư Thủ đô

Ngày 2/1, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, theo trình báo công dân, đơn vị đang truy tìm tài xế xe bán tải hung hăng đánh người ngay giữa ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến vào đêm 31/12/2020.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux BKS 29C-583.xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.

Một tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó nam tài xế xe bán tải đã đánh người ngay giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đã đưa 2 người thân cùng ngồi trên xe rời khỏi hiện trường.

Về việc này, theo nạn nhân, sự việc xảy ra khiến anh bị khâu 15 mũi ở trán, chảy máu mũi, gãy một răng hàm và hiện tại chóng mặt, buồn nôn.

Hình ảnh lái xe bán tải đánh người sau khi bị nhắc nhở. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của người lái ô tô bán tải. Mặc dù ngay sau đó, dựa vào biển số xe đã tìm được tên chủ xe là một phụ nữ nhưng đến nay công an vẫn chưa tìm được tài xế trong vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay: "Do vụ việc xảy ra vào tối hôm trước, hôm sau người bị đánh mới trình báo cơ quan công an và lại đúng vào ngày nghỉ Tết dương lịch nên lực lượng công an chưa xác minh được. Khi nào xác minh được danh tính của nam tài xế xe bán tải, người đã có hành vi hành hung người khác, chúng tôi sẽ mời đến trụ sở làm việc, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật", vị này nói.