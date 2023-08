Bắt Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ Bắt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ.