Khởi tố, bắt tạm giam nữ Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ liên quan vụ Nhận hối lộ tại Lâm Đồng

Chiều 11/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Văn phòng Chính phủ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Trần Bích Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Theo Cơ quan điều tra, bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngọc về tội danh trên.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, ngày 10/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục đối với bị can Trần Bích Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản.